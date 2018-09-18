華固推案積極 明年銷售入帳可望創新高

財政部今天搬新家，從6月起與財政部大樓共同開發的「華固新天地」地上權住宅案銷售順利，且公設完整，明年華固入帳可望創新高。中央社記者韋樞攝 107年9月18日

（中央社記者韋樞台北18日電）財政部歡喜搬新家到羅斯福路六段、近捷運站的「財政園區」。華固總經理洪嘉昇表示，從6月起與財政部大樓共同開發的「華固新天地」地上權住宅案銷售順利，明年華固入帳創新高。



民國88年的921大地震，財政部建築受損，經耐震調查後被評為「有待補強」。歷經近20年後，今天舉行新大樓落成暨喬遷剪綵揭牌儀式，財政部認為，這是財政部國有財產署首次引進民間的華固建設，活化國有土地的成功案例。



華固建設總經理洪嘉昇表示，「財政園區」包括3棟財政部新大樓及5棟「華固新天地」地上權住宅大樓。「華固新天地」5棟大樓中，臨羅斯福路邊的一棟有176戶，可設籍公司營利事業登記，坪數約20坪、30坪；另外4棟為30坪和45坪的住宅共530戶。



洪嘉昇估算，華固手中仍有數起已完工建案待銷售，預計台北市天母「天鑄」豪宅、新北市新店區華城別墅及「華固新天地」均有部分銷售在第4季入帳。



至於明年可交屋入帳的全新建案，有總銷新台幣80億元的台北市敦化北路的「名鑄」豪宅、總銷50億元的八德路和建國北路口「樂慕」、總銷42億元的台北市承德路「華固新代田」，3棟合計約172億元，可望創下華固合併營收歷史新高。



明年要推出的新案則包括總銷約60餘億元的台北市內湖區潭美國小旁1600坪住宅案、總銷約30億元的內湖五期千坪基地商辦樓，以及台北市承德路商辦大樓合建案，華固可分回約20餘億元。



對於「華固新天地」住戶去年受公告地價調漲影響，導致地租漲幅過大，洪嘉昇說，為維護住戶權益，華固建設與財政部國產署進行仲裁調解，也成為「首宗」適用舊制的勝訴案件。



他強調，「華固新天地」住戶從今年起適用新制，每年需繳納3.5%地租中，其中2.5%依照2013年當年公告地價計算，固定70年內不變，另外1%則隨著每兩年調整一次的公告地價浮動計算，這1%相當於一般房屋地價稅的概念，讓每年地租更穩定。（編輯：張良知）1070918