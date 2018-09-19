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六都中古屋均價小漲小跌 北市趨向止跌

發稿時間：2018/09/19 11:43

最新更新：2018/09/19 11:43

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（中央社記者韋樞台北19日電）吉家網不動產統計六都第2季中古屋房價，六都普遍呈現小漲小跌，預期第3季漲跌幅更縮小，全台房市由台北市領軍，趨向逐漸止跌，房價將朝向盤整打底的格局。

吉家網不動產董事長李同榮分析，六都平均房價呈現台南市、台北市、桃竹縣市小漲，漲幅依次是3.41%、1.76%、1.05%；新北市、台中市、高雄市則微幅小跌0.54%、0.5%、0.34%。

預期第3季開始，六都房價漲跌幅差距將縮小，全台房市由台北市領軍有逐漸止跌趨向，房價將朝向盤整打底的格局。

李同榮表示，六都各行政區漲跌排行榜，台南市與台北市表現強勢，漲幅前十名台南市占4區，跌幅前十名高雄市占4區。台北市大安區扮演領頭羊，從去年第3季到今年第2季持續價量俱增，台北市房價與交易量也連續3季價量俱增，台北市今年上半年交易量更大幅成長20%，數據證實台北市平均房價已於去年第4季落底，率先進入盤整格局，其餘各都預期也會陸續進入止跌盤整階段。

李同榮指出，預售市場往往是房市上升或向下的先行指標，房市下跌至落底前，中古屋買方會先進場，預售仍在反應與新成屋的價差。因此，房市落底與否，不宜依預售屋市場數據評斷，今年中古屋止跌跡象明顯，但預售市場還有調整空間，至於預售屋再跌，並不代表會壓縮中古屋房價，應該是在於預售與新成屋之間合理價格空間的調整。

對於有些專家仍看跌房價，李同榮認為，可能主要關鍵在於將近8萬戶餘屋當成判斷房價下跌的唯一因素，可能忽略4年來累積遞延性買盤，光是大台北地區就有近7萬觀望自住買盤開始逐步進場，今年房市的確是多空較勁、旗鼓相當。

此外，人口老化、少子化對房市確實是長線不利因素，而非短線房價無法止跌的因素。他說，真正對短線殺傷力是勞動人囗，勞動力影響購屋能力，而台灣勞動力大幅衰退會在6、7年後發生，對房市長線發展有很大的不利因素。（編輯：郭萍英） 1070919

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