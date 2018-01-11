解決過勞 國民黨智庫籲加薪

（中央社記者謝佳珍台北11日電）前勞動部長陳雄文今天表示，勞工薪水太低，根本之道應該讓勞工收入增加，加薪才能解決過勞。台灣總工會秘書長張鈺民也說，低薪才是職場長工時及過勞的元凶。



國家政策研究基金會上午召開「低薪論壇」，由前勞動部長陳雄文主持，邀台灣總工會秘書長張鈺民、圓山工會理事長劉建萍、欣欣客運工會理事長高令國、護理師護士公會聯合會副主委邱慧洳、國民黨籍立委陳宜民等人與談。



邱慧洳表示，國內學者研究，3成護理師班別更換休息時間不足，國外研究也顯示，輪班制人員，班別更換至少要休息12小時，但昨天通過的勞動基準法修法卻只有8小時。



邱慧洳說，護理人員照顧的是病人，若沒有足夠體力照顧，將影響病人安全，誰願意在護理師睡眼惺忪的情況下被照顧，勞基法修法，造成護理界與病人的雙輸，醫療糾紛可能增加。



張鈺民表示，「一例一休」經過頻繁修法，勞工沒有獲利；低薪才是職場長工時及過勞的元凶，而非「一例」或「兩例」，如果薪水不是那麼低，勞工不會想要加班、多賺點錢糊口。



張鈺民說，他很心寒執政黨沒有看到低薪主因，這次修法完全偏向資方，雖然有把關機制，但在勞動市場中，勞工並沒有平等地位與資方談判。



高令國表示，公車駕駛工時長，多半單週工時超過80小時，公車駕駛是高風險職業，長期缺員的情況下，猝死案頻頻發生。執政黨修改勞基法，不顧勞工生死，勞工只有自求多福，年底九合一選舉，希望勞工睜大眼睛，也希望有能力的勞工代表出來參選，「勞工保護勞工」。



劉建萍說，服務業普遍存在低薪、人力缺乏問題，雖然是五星級飯店，但薪資還是偏低，有些人會在正常工時8小時外，到別處打工，否則無法支應生活所需，因此，提高薪資是努力方向。



陳雄文表示，勞工過勞問題嚴重，原本期待政府修改勞基法降低工時，但政府卻反其道而行，不僅輪班間隔由11小時降為8小時，還讓勞工可以連續上班12天。



陳宜民表示，這次勞基法修法矯枉過正，向資方靠攏，勞檢覆蓋率低、工會組成低，再加上勞動條件下修的情況下，勞工狀況雪上加霜、無語問蒼天。1070111