監委同意權投票 綠祭甲動藍明天決定動向

（中央社記者蔡佳伶台北14日電）立法院將行使監委同意權投票，民進黨團今天表示，將祭出甲動；國民黨團說，是否進場投票，明天開會後決定；時代力量說，交由立委自行決定；親民黨團說，原則上不會進場投票。



立法院臨時會12日召開全院委員會，對監察院監察委員被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修等6人進行詢問，明天將對另5人陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義及楊芳玲進行詢答，16日院會行使同意權投票。



民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪向中央社記者表示，如果反對黨對被提名人有意見，應該在公聽會或詢答審查時，盡力表達意見，投票是法律程序，應讓它順利進行。



民進黨立法院黨團書記長何欣純說，民進黨會祭出甲動，支持總統蔡英文提出的人選。



中國國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，監委被提名人幾乎都支持廢除監察院，現在要來擔任這個機關的監察委員，這前後矛盾，他們認為被提名人前總統府秘書長陳師孟意識形態濃厚，顯然不適任，明天會把他之前的言行拿出來詢問，前台北市政府法務局長楊芳玲則是行政資歷不足。



他說，國民黨會對被提名人過去言行、相關背景和經歷進行審查，是否進場投票或投下反對票等，明天中午黨團幹部會議後會做出較明確決定。



時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，時力會依照審查表現等作為投票依據，有監委被提名人未完整回答時力發出的問卷，這部分會考量，黨團基本上會交由立委自行做決定。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則表示，他們不反對監委名額補實，但公聽會邀請各黨推薦學者專家只給2小時，過於粗糙，應更細膩，讓大家能好好審查；黨團內部目前還沒有共識，開完會會做最後決定，原則上不會進場投票。1070114