新監委何時上任 就任時間尚未確定

立法院臨時會今天行使監察委員人事同意權投票，11位被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲均順利通過，圖為11人簡歷。中央社製表 107年1月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）立法院會今天投票同意11名監察委員補提名人選，府方人士說，等立法院咨復總統咨文送到總統府後，府內會呈請總統蔡英文簽署任命令，監察院再根據任命令與準監委聯繫上任時程。



府方人士進一步解釋，例如田秋堇是僑務委員會副委員長，行政程序上還牽涉到她要先免除僑委會副委員長的職務，才能擔任監委；另外有準監委是地方官員，也要先跑完離職程序，才能任監委，所以每位監委的情況都有所不同。



第5屆監委目前有18名，是前總統馬英九於任內的民國103年提名，當時提名29名監委，立法院同年7月行使監委人事同意權投票，其中11名被刷掉；馬英九9月補提名11名監委，但立法院當時遲未排入議程。



蔡總統105年上任後，去年3月補提名11名監委被提名人，包括王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄與蔡崇義。其中，劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲。



立法院臨時會今天行使監察委員被提名人陳師孟等11人同意權投票，在民主進步黨立法院黨團全員到齊支持下，陳師孟等11人都跨過同意權門檻，任期到民國109年7月31日止。



至於這11位準監委何時正式上任？府方人士今天說，等到立法院行使同意權投票表決結果報告書及咨復總統咨文送到總統府之後，府內會呈請蔡總統簽署任命令，總統發布任命令後，監察院就能據此跟監委聯絡，由於還有一段行政程序要走，上任時程應由監察院對外說明。



府方人士說，立法院咨復總統咨文「來了就會處理」、「不會拖太久」，不過，每位準監委的狀況不一樣，這要留待監察院說明。1070116