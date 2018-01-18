文化部：擬買回民股 重新定位華視

（中央社記者鄭景雯台北18日電）文化部今天發布新聞稿指出，基於公司治理及媒體自主原則，文化部對華視並無人事權；不過，文化部將朝民股買回方式規劃，重新定位華視，並研擬修正公共電視法為公共媒體法。



華視董事會日前決議總經理郭建宏不適任，引發風波。針對外界關心華視人事案，文化部發布新聞稿說明，華視是政府依據無線電視事業公股處理條例規定，將股份捐贈予公視基金會所設立的公共化無線電視台，基於公司治理及媒體自主原則，文化部對華視並無人事權，人事聘任一貫尊重董事會決議，也無支持與否問題。



由於華視董事會主要由公視董事會派任組成，文化部長鄭麗君近期將邀集公視董事會及華視董事會代表進行了解，並整體討論華視定位問題。



文化部指出，鑒於華視因留有若干民股，造成長期以來公私定位不明的治理困境，文化部將朝民股買回方式規劃，重新定位華視。



對於社會各界關心文化部研修公共電視法為公共媒體法進程，文化部表示，自鄭麗君上任以來，即啟動公廣集團發展的檢討，並展開研擬修正公共電視法為公共媒體法。



這次修法將因應數位匯流發展趨勢，整合公視基金會、中央通訊社及中央廣播電台資源，以擴大公共媒體服務體系，也將檢討董、監事選任程序，確保營運本諸獨立自主精神及落實公共課責。



文化部指出，去年7月迄今，鄭麗君已主持6場諮詢會議，並拜會公視基金會董事會及中央通訊社董事會會商，明天將拜會中央廣播電台董事會，後續也將在與華視董事會見面時一併討論修法工作，再於近期提出草案，並於2月召開公聽會，廣泛收集社會意見。



現行公共電視法為1997年制定公布施行，雖曾作部分條文修正，但不足為公廣集團法律架構，對於公共媒體整體發展，並沒有進行全面檢討。



文化部表示，期望以公共性、產業性、國際性三大目標，重新思考公共媒體角色，修正公共電視法為公共媒體法，不僅提升多元創新內容，促進文化平權，並落實數位傳播服務，向國際傳達台灣文化價值，拓展國際新聞及文化傳播。1070118