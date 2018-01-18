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擋陸春節加班機 陸委會：支持民航局

發稿時間：2018/01/18 18:19

最新更新：2018/01/18 19:14

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（中央社記者陳家倫台北18日電）M503北向航路片面啟用後，有媒體報導，民航局暫不予核准部分陸籍春節加班機的申請。陸委會今天表示，這些航班還在申請的過程，將尊重與支持民航局相關應變的處置方案。

中國大陸片面啟用M503北向與W121、W122、W123等航路，媒體報導，政府要求停飛後，每天仍有20多架次飛機使用新航路，民航局今天證實，對繼續使用相關航路的業者，申請兩岸春節加班機將暫不予核准，估5萬人受影響。

行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，副主委兼發言人邱垂正面對媒體詢問時表示，這些航班還在申請的過程。他強調，這項問題應還原問題的本質，飛安攸關人命安全，不容許任何意外與閃失，承擔不起任何風險。

邱垂正指出，陸方未經溝通、確認即片面啟用M503北向航路等將衍伸飛航及空防安全的風險，依據國際規範，新航路劃設應與鄰近國家和地區協商，以確保飛航安全。

他表示，M503航路靠近海峽中線與台灣的飛航情報區，北向飛行如遇到事故發生偏行，極可能影響台灣空域安全；W122及123航路與台灣飛行馬祖、金門的W2、W6、W8航路接近，可能影響台灣既有金馬航線飛航安全，絕非陸方所宣稱，不存在影響台灣飛行安全問題。

邱垂正指出，交通部民航局密切監控掌握M503航路等實際飛航情況，由於對岸未經協商就片面飛航，將衍伸飛航安全疑慮，民航局請航管人員提高警覺，視情況採取必要的安全避險措施，並通知航空公司飛航風險。

他表示，民航局將視實際情況，採取相關處置措施，陸委會尊重與支持民航局相關應變的處置方案，包括各項飛航專業的決定與安排。

邱垂正並呼籲，陸方應針對M503航路引發的疑慮，採取彌補措施，並儘快依2015年兩岸協商結論，與台灣的民航管制單位展開技術性協商，以保障飛航安全與維護區域和平穩定。1070118

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