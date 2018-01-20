賴清德：濁水溪揚塵治理 須有國家力量介入

行政院長賴清德（前右3）20日赴雲林視察濁水溪揚塵改善計畫，聽取地方意見及了解相關工法。中央社記者江俊亮攝 107年1月20日

（中央社記者江俊亮雲林縣20日電）行政院長賴清德今天視察濁水溪揚塵改善計畫，他表示，這個問題有百年歷史，必須要有國家力量介入，希望中央、地方成立合作整治小組，「以行動解決，不要再談理論了！」



賴清德中午在雲林縣長李進勇、立委劉建國等人陪同下，前往崙背鄉中佃厝濁水溪南岸視察揚塵改善計畫。賴清德表示，環保署長李應元告訴他，濁水溪風沙揚塵嚴重，因此接任行政院長後，在討論如何防治台灣的空氣污染時，李應元特別提及整治濁水溪揚塵。



他說，接任行政院長不久，李進勇、劉建國也都提及要求整治濁水溪揚塵，可見問題之嚴重。因此行政院成立跨部會專案小組，由政務委員吳澤成督導，共同來解決這個有100多年歷史的問題。



賴清德指出，濁水溪揚塵不管是治標或治本，都要回歸「治療」的精神，要知道藥方要下在哪裡？包括水覆蓋工法、綠覆蓋工法及其它覆蓋要做在那裡，事先要測量清楚，並進行系統性調查，做出整體計畫。



此外，什麼時間要下藥方？什麼時候要完成？以及要做到什麼程度？都要讓雲林縣鄉親有個期待。他說，濁水溪揚塵整治是行政院列管的專案計畫，只要藍圖畫出來、期程做出來，經費是最後考量。



賴清德表示，過去高雄沒有自來水的地方，在前市長謝長廷任內，由行政院支持才解決；另外紅毛港遷村，也是動用國家資源才解決。所以，他認為濁水溪揚塵治理「若無國家力量介入，絕對不可能」。



賴清德強調行政院以行動支持濁水溪揚塵治理的決心，但必須中央、地方一起來。他提議成立中央、地方合作整治小組，但因這是百餘年來的問題，不可能一下子就完成，必須逐步來做，逐年改善。



李進勇表示，濁水溪揚塵嚴重，尤其東北季風一起，塵沙漫天飛舞，「吃飯拌沙」的生活，讓居民叫苦不已，頻頻陳情。在中央與地方聯合整治下，揚塵已略有改善；但民國106年6月初因連續豪大雨，造成河川樣貌改變，濁水溪畔裸露嚴重區域轉移至中游地區，揚塵較往年嚴重。



為此，李進勇提出「還水於溪」建議，包括六輕工業區減少取水量，利用河道整理、河道束縮，讓周邊灘地無裸露地，增加綠覆蓋、增植喬木防風林、下游設置攔水堰等。1070120





行政院長賴清德（前）20日赴雲林視察濁水溪揚塵改善計畫，聽取相關簡報並致詞。中央社記者江俊亮攝 107年1月20日