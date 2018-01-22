加強防空 肩射刺針飛彈今年起抵台

（中央社記者呂欣憓台北22日電）2015年底美國前總統歐巴馬執政時期宣布對台9項軍售案，其中包括人攜型刺針飛彈。國防日前公告3個軍事採購案完成決標，250枚人攜型刺針飛彈系統今年起分批交給台灣。



國防部日前公告3個軍事採購案完成決標，金額合計達到台幣133億5000萬餘元。根據決標公告，3案包括刺針飛彈等33項（新台幣51億5197萬1496元）、魚雷延壽套件包等15項（新台幣49億2189萬0062元）、標準二型飛彈組段採購（新台幣32億7815萬7150元）。



軍方官員表示，美國售台的250枚人攜型刺針飛彈，將在今年起分批交運台灣。



軍方官員指出，個人攜行式的肩射剌針飛彈是新購武器，目前國軍有的都是車載型的刺針飛彈，攜型式的刺針飛彈可以依照不同環境使用，更加便利。官員舉例，在飛彈快艇或錦江級巡邏艦上使用，可加強防空能力。



此外，空軍向法國採購的幻象戰機來台已20年，幻象的後續性能提升一直是關注焦點，國防部已在日前發布幻象戰機零附件等4項購案的決標公告，金額為新台幣32億6410萬元，將在今年3月1日起執行，預計至111年8月底執行完畢。



為解決幻象戰機面臨飛彈已屆壽期、零組件籌補不易等問題，空軍今年編列約50億元經費進行補強，估計可將幻象戰機的妥善率，由現行的60%提升到75%以上。



美國政府於美東時間2015年12月16日上午就10項18.31億美元的對台軍（商）售案，進行知會國會審查程序。



這次軍（商）售內容有9項軍售包括2艘「派里級巡防艦」、「方陣快砲」與「先進戰術數據鏈路系統」、「AAV7兩棲突擊車」、「人攜刺針飛彈」、「拖式2B型飛彈」、「標槍飛彈」、「迅安系統後續支援」、「AIM-9X遙測彈」，以及1項商售「獵雷艦戰鬥系統」。1070122