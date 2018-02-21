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關鍵字： 台股開工地震路況
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陳歐珀過關否 洪耀福：送中執會處理

發稿時間：2018/02/21 11:19

最新更新：2018/02/21 11:19

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（中央社記者范正祥台北21日電）民主進步黨籍立法委員陳歐珀是否獲提名參選宜蘭縣長受關注，民進黨秘書長洪耀福今天表示，依黨規定辦理，現在陳歐珀是單一人選，會送中央執行委員會，中執會通過就會提名。

民進黨宜蘭縣長提名，原本3名參選人經協調後，江永和與謝燦輝決定退出，外界關切陳歐珀是否獲提名，民進黨會不會在陳歐珀之外另行「徵召」仍待觀察。

洪耀福在大年初六上午於中央黨部發給黨工開工紅包，他說，今年是選舉年，會加緊準備，做好選戰該做的事，最重要的是希望台灣越來越好，長治久安。

面對媒體聯訪，民進黨因應台北市長選舉，是否「確定」與要爭取連任的台北市長柯文哲「合作」？洪耀福表示，民進黨選舉對策委員會還沒討論。

媒體追問，已表態參選台北市長的民進黨籍立法委員姚文智希望獲黨「垂青」；洪耀福表示，姚文智很認真，也積極提出政見，一些想法也很進步，對台北市總體發展非常有建設性。

新北市長選戰部分，傳出希望有「天王級」人士參選，民進黨是否與被外界看好的前行政院長蘇貞昌談過？洪耀福表示，沒有。現在還是鼓勵年輕的民進黨籍立委吳秉叡等人繼續努力，提高支持度、新北市民接受度，再看後續怎麼處理。（編輯：李明宗）1070221

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