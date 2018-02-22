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關鍵字： 地震台股開工路況
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備戰台南 基進黨3人投入市議員選舉

發稿時間：2018/02/22 11:56

最新更新：2018/02/22 13:42

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基進黨台南市黨部22日公布第一階段投入台南市議員選舉的3名人選，分別是分別是南區、安平區的陳嘉伶（左）、大北門區的蘇鈺雯（右）及東區的李宗霖（中）。（基進黨台南市黨部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月22日基進黨台南市黨部22日公布第一階段投入台南市議員選舉的3名人選，分別是分別是南區、安平區的陳嘉伶（左）、大北門區的蘇鈺雯（右）及東區的李宗霖（中）。（基進黨台南市黨部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）基進黨台南市黨部今天公布第一階段投入台南市議員選舉的3名人選，分別是陳嘉伶、蘇鈺雯及李宗霖，期許未來成為改變市議會生態的關鍵少數。

基進黨台南市黨部今天在台南市南區鹽埕天后宮上香，中常委黃建龍將象徵責任的鹽擔交給3位將投入市議員選舉的3名參選人。

基進黨3名台南市議員參選人，分別是南區、安平區的陳嘉伶；大北門區（七股區、西港區、佳里區、將軍區、學甲區、北門區）的蘇鈺雯；東區的李宗霖。

基進黨台南市黨部發布新聞稿指出，李宗霖是基進黨組織部主任，看到年輕人在經濟上的弱勢，決定返鄉參選；陳嘉伶是法律系畢業，在太陽花運動中受到啟發，決心投入政治；身為社工的蘇鈺雯，深感於底層民眾受到壓迫，又看到家鄉沒落，希望透過參選改變家鄉。

基進黨台南市黨部去年12月30日成立，黨主席陳奕齊當時就說，基進黨要深耕南台灣，2018年底選舉不會缺席，在台南市至少會推出3人參選市議員。（編輯：張銘坤）1070222

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