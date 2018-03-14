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民團籲迴避核食案 張武修澄清非計畫主持人

發稿時間：2018/03/14 17:37

最新更新：2018/03/14 17:37

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（中央社記者劉麗榮台北14日電）公民團體質疑監察委員張武修曾為衛福部輻射食品研究案包商，應迴避調查核食案。張武修辦公室今天說，張武修就任監委前依法執行委託計畫，張並非委託計畫的主持人。

張武修申請自動調查，台灣暫停日本核災區食品進口，相關查驗措施是否確實執行一案。台灣環境輻射走調團、綠色消費者基金會等公民團體日前指出，張武修長期承攬政府研究計劃，應依「公職人員利益衝突迴避法」迴避調查此案，否則有球員兼裁判之嫌。

張武修辦公室今天澄清表示，2016年間，食藥署公告徵求針對日本曾受2011年核汙染地區生產食品開放進口對民眾健康風險評估計劃，當時張武修曾與幾位國內風險分析學者參加這項公開計劃徵求，獲得評審推薦後，從2016年10到12月執行3個月短期的計畫，報告完成後即未再參與食藥署任何計劃，前後也未參與食藥署任何相關政策討論。

張武修辦公室說，食藥署在2017年11月公告前一年（2016年12月）的報告，事先未曾知會張武修。2017年食藥署委託另外學者進行相關研究計畫，其他學者邀請張武修出席他們舉辦的國際學術研討會，基於專業，張武修僅在當天出席學術討論，並未參與他們所執行的研究計畫，會議當天未發表學術研究，也未提到2016年執行計畫的內容。

辦公室指出，張武修並不是2017年食藥署委託計畫的主持人，也非那場國際會議的主持人。

張武修辦公室指出，張武修於就任監察委員13個月前曾依法執行食藥署委託計畫，除此之外，過去20年未曾執行食藥署任何計劃，也與食藥署無其他委託業務。張武修曾於2002年至2009年於衛生署任職國際合作業務，期間，食藥署尚無日本核汙染地區生產食品管理的業務。

辦公室指出，日本食品進口安全是國人與國際共同關切議題，監察委員基於憲法職責，理應會持續關切此重大民生議題，也必將依法進行調查。民間團體來監察院陳情，相信監察院必將依法處理。（編輯：李淑華）1070314

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