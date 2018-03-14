/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

立院初審 涉機密人員管制出境期最長6年

發稿時間：2018/03/14 17:42

最新更新：2018/03/14 17:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北14日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過國家機密保護法部分條文修正草案，規定辦理國家機密業務或核定人員出境，應經機關首長核准，但管制期間最長不得超過6年。

民進黨立委李俊俋2016年召開記者會指出，許多國民黨卸任的直轄市長及涉密官員，在卸任前自行核准「縮短管制年限」，包括曾任台中市長的胡志強及台北市長的郝龍斌都自開後門，將3年年限短為卸任後3個月即不必申請。

立法院司法及法制委員會今天審查國家機密保護法部分條文修正草案。根據行政院版本草案說明指出，國家機密保護法第26條規定，原本是考量國家安全或利益，所以訂定出境管制規定，但實務運作上卻以縮短管制期間為常態，因此提出修法。

現行的國家機密保護法第26條規定，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，退、離職或移交國家機密未滿3年，出境應經其（原）服務機關或委託機關首長或授權之人核准，得視情形縮短或延長。

根據初審通過的草案條文，將「縮短」部分去掉，並增加延長的期限，除有國家機密保護法第12條第1項「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密」部分外，不得超過3年，並以一次為限，等於總計最多不得超過6年。

此外，現行的國家機密保護法第32條規定，洩漏或交付經依國家機密保護法核定的國家機密者，處1年以上、7年以下有期徒刑。初審通過的草案條文新增規定，洩漏或交付國家機密給予外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人者，處3年以上、10年以下有期徒刑。預備或陰謀犯處2年以下有期徒刑，所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至1/2。

而現行的國家機密保護法第34條規定，刺探或收集經依國家機密保護法核定的國家機密者，處5年以下有期徒刑，根據初審通過的草案條文規定，刺探或收集國家機密給與外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人者，處1年以上、7年以下有期徒刑，刺探或收集屬絕對機密者，加重其刑至1/2。

全案下午由司委會審查完成，但有立委對於「陰謀犯」的規定，以及「境外敵對勢力」的定義有疑慮，提報院會前仍須經由黨團協商。（編輯：蘇志宗）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP