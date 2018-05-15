扁保外就醫 陳菊：邱太三做了很多的承擔

（中央社記者李淑華台北15日電）總統府秘書長陳菊表示，她仍主張特赦前總統陳水扁，但特赦是總統的職權，如能特赦，讓台灣社會減少紛爭，是一件好事。此外，對於法務部長邱太三挨批，她認為，「未必公平」。
對於扁的保外就醫，陳菊認為，法務部在法律邊緣中，有很多的包容。大家有彼此的處境與立場，希望雙方都能夠有更多的同理心，瞭解彼此的立場。法務部長邱太三也是做了很多的承擔。
陳菊在今天晚間三立iNEWS頻道播出的「鄭‧知道了」節目中做上述表示。
主持人問陳菊現在是否還主張特赦陳水扁？陳菊答覆，「是」。
身為總統府秘書長，有無建議蔡總統？陳菊說，特赦陳水扁，是總統的職權，蔡總統當然非常理解她的立場，「不過要特赦、什麼時機特赦、什麼樣的狀況？我會認為總統會有她的智慧去面對這樣的問題」。
陳菊說，台灣社會有各種多元不同的意見跟聲音，對特赦陳水扁一事，也有各種不同的意見，但是「站在我的立場，如果能夠特赦，能夠減少不斷的紛爭，這當然是一件好事」。
她說，相信蔡總統一定會去思考這樣的問題，至於最後的決定跟時機，總統在這個部分，一定會非常審慎、嚴肅去面對。
此外，政論節目來賓也問到，陳水扁保外就醫，但不能參加很多活動，因此很多人罵蔡總統與法務部長邱太三。對此，陳菊為邱太三說話，她認為，這樣罵，「未必公平」。
她表示，陳水扁在保外就醫的過程，是很多人的努力。陳水扁保外就醫後，參與很多種不能參與的活動，台灣社會包括法務部等，雖然大家不滿意，但是在這個過程之中，也是在法律的邊緣，做了很多的包容跟接受，所以當然大家期待陳水扁很快特赦，「這個問題，蔡總統應該會去就她所掌握的資訊，會做最好的判斷」。
對於陳水扁發臉書評析時政，藉由勇哥來發言，是否造成執政團隊的困擾？會與陳水扁做些溝通？對此，陳菊表示，過去在高雄經常有機會跟陳水扁溝通，因為陳水扁在高雄，包括醫療、安全等，她都有責任，希望能夠做做好的安排與處理。
陳水扁經常在臉書表達意見，陳菊表示尊重，「我也是曾被他罵過」。陳水扁在臉書上罵她的時候，「我也是說謝謝陳總統，因為他是我過去的長官，我們謝謝他的指教，我沒有再說任何話」。
陳菊說，在台灣民主發展過程中，陳水扁有一定的貢獻，因此大家感謝陳水扁，希望陳水扁保重健康。
主持人問到，如果扁真的踩到紅線，會不會又關回去？陳菊說，「我沒有辦法答覆這樣的問題，我不希望看到這樣的一個狀況」，在這個過程中，法務部在法律邊緣中，也是有很多的包容，包括做法務部長也必須面對很多保外就醫不同狀況的人，邱太三也是做了很多的承擔，所以，大家都有彼此的處境與立場，希望雙方都能夠有更多的同理心，瞭解彼此的立場。
陳菊說，希望盡可能溝通協調，雙方都不滿意，但是至少不要讓這種對立面升高。
主持人問到，勇三罵蔡總統，陳菊說，「我們也要瞭解陳總統的心情」，大家都用更多的寬容去看待。1070515
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