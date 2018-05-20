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就職兩週年 民調：總統聲望較上月上升7.2%

發稿時間：2018/05/20 10:58

最新更新：2018/05/20 10:58

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（中央社記者顧荃台北20日電）今天是總統蔡英文就職兩週年，台灣民意基金會發布5月民調指出，蔡總統聲望方面，39.2%的人贊同蔡總統領導國家方式，47.6%不贊同。和上個月相比，贊同的比例上升7.2個百分點。

台灣民意基金會上午舉行「民進黨重返執政兩周年」全國性民調發表會。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，蔡總統滿意度39.2%創近5個月來新高，可歸納出3個原因，一是遲來的「陳菊效應」，陳菊出任總統府秘書長的效應逐漸發酵，凝聚民進黨向心力；二是外部危機效應，近一個月中共搶邦交國、對台武力恫嚇，促使台灣人出現鞏固領導中心的心理；第三則是蔡政府護盤效應，近期努力宣揚政績和政策所導致。

根據民調，在蔡總統的經濟表現方面，35.2%滿意、61%不滿；兩岸表現方面，37.6%滿意、56%不滿意，與一年前數字相近；外交表現上，39%滿意、53.5%不滿意；國防方面，42.8%滿意、46.6%不滿意，值得注意的是，這是蔡總統上任以來，首次對國防的不滿意度高於滿意度。

在蔡總統推動的改革方面，民調發現，對年金改革有49.8%的人滿意、41.6%不滿意，顯示蔡總統的年金改革獲得社會多數肯定與支持；不過在司法改革上，僅35.9%滿意，有52.7%不滿意。

游盈隆指出，這表示蔡總統整體民調低，並不是因為推動改革所造成，是因為改革支票沒有兌現才偏低；把民調低的原因歸咎到推動改革身上，是站不住腳的。

他說，蔡總統的6大施政表現，只有年金改革是滿意高於不滿意，其他經濟、兩岸、外交、國防與司法改革都是不滿意偏高，可以顯示為什麼蔡總統民調低迷。

民調指出，全民給蔡總統兩年來的施政表現成績是52.61分，是一個不及格的分數，跟第一年的52.41分幾乎完全一樣。

另外，民調顯示，民進黨完全執政滿兩年，36.1%滿意、57.9%不滿意，和去年相比，滿意的多了1.9個百分點，不滿意的減少4.1個百分點。總體來講，民進黨第二年執政比第一年稍有改善，但距離理想尚遠。

民調也顯示，在蔡總統領導下的台灣整體發展，和馬政府時代相比，認為沒什麼改變的民眾有44.5%、認為比較好有23.1%、認為比較壞29.3%，將近3/4不認為比較好。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在5月14日至15日以全國住宅電話為抽樣架構，對20歲以上成年人做抽樣，有效樣本為1071人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。（編輯：林淑媛）1070520

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