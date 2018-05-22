立院三讀 確保展演動物可受良好照顧

(中央社記者王承中台北22日電)立法院院會今天三讀修正通過動保法部分條文，明定動物展演行為涵蓋靜態展示、動態表演或人與動物互動的行為，確保國內動物園、生態農場等公開場域展演的動物可受到良好照顧。



有鑑於現行動物保護法將展演動物業定義為以娛樂為目的，在營業場所以動物供展演及騎乘的業者，太過狹隘，全台僅剩少數馬場適用，其他諸如動物園、生態農場、觀光牧場或利用海洋哺乳類動表演的海洋世界、海洋公園等業者均不受規範，凸顯現行法律有極大缺漏。



立法院院會今天三讀修正通過動物保護法部分條文。條文明定，所謂的展演行為是指，在公共場所或公眾得出入的場所以動物供展示、表演或與人互動。以涵蓋靜態展示、動態表演或人與動物互動的行為，確保國內動物園、生態農場等公開場域進行展演的動物可以受到良好照顧。



條文明定，任何人不得以動物進行展演，但申請經地方主管機關許可，或屬中央主管機關公告免經許可者，不在此限，違者可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。而申請人必須具有社會教育機構、休閒農場、觀光旅遊業或其他經主管機關指定之資格者為限。



為確保動物受到妥適照顧及保護，條文也明定，展演動物者應具備適當設施、專任人員、向主管機關申報展演動物相關資訊並接受主管機關的評鑑。評鑑不合格者，主管機關應令其限期改善；屆期未改善者，得廢止其許可。



另外，現行動保法條文規定，飼主未依規定辦理寵物出生、取得、轉讓、遺失、死亡登記，以及使寵物無7歲以上人伴同出入公共場所，經勸導拒不改善才會受罰，但為加強寵物源頭管理及落實飼主責任規範，條文也加重罰則，刪除經勸導拒不改善的文字，實現究責機制的立法目的。（編輯：黃國倫）1070522