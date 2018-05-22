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國民黨台南市長高思博出線 黃偉哲盼君子之爭

發稿時間：2018/05/22 11:59

最新更新：2018/05/22 11:59

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（中央社記者張榮祥台南22日電）前立委高思博在國民黨台南市長初選勝出，高思博今天表示，他將結合在野力量，奮力一戰，終結民進黨在台南的政權。民進黨提名台南市長參選人黃偉哲說，不意外，期待君子之爭。

高思博指出，他是新藍軍，國民黨在台南執政已是上個世紀的事；他認為民進黨提名的台南市長參選人黃偉哲，凡事以前市長、現任行政院長賴清德為依歸，不會為台南帶來翻轉。

高思博表示，「民進黨在台南執政20多年，各項市政表現，幾乎敬陪末座，台南市民長期給民進黨機會，民進黨卻用滿江紅的成績回報鄉親，民進黨欠台南人一個公道。」

高思博說，雖然選情不易，但還是有機會的，不是民進黨推什麼人出來，台南人就非得照單全收；面對賴清德將來的輔選，他將不分藍綠，集合在野力量，戒慎恐懼，奮力一戰，終結民進黨在台南20多年毫無建樹的執政權。

對於高思博的勝出，黃偉哲說，他不意外，高思博財力雄厚，動作也大，但他期待未來選戰是君子之爭，公開透明，端出政見牛肉，而不是殺到見肉。

另外，在國民黨台南市長初選落敗的前國立台南大學校長黃秀霜說，她尊重民調結果與黨的提名機制，也感謝一路相挺的台南鄉親，及中央黨部、台南市黨部的居中協調，她未來將善盡黨員責任，以團結、和諧、勝選為原則，一起推倒台南綠色執政，讓台南藍天再現。（編輯：卞金峰）1070522

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