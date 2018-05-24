/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

高齡少子女化影響 公務員育嬰侍親留職停薪增

發稿時間：2018/05/24 12:23

最新更新：2018/05/24 12:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍台北24日電）銓敘部今天表示，近3年公務人員留職停薪逐年攀升，去年達5000人次，這3年申請事由前2名都是育嬰與侍親，申請人次逐年遞增，與現今社會高齡化與少子女化現象有關。

銓敘部上午在考試院會報告「民國106公務人員留職停薪案件辦理情形」指出，去年公務人員申請留職停薪5000人次（男性977人次、女性4023人次），事由以育嬰留職停薪3745人次最多（占74.9%）、其次為侍親647人次（占12.9%）、應徵服兵役216人次（4.3%）。

分析男性與女性申請事由，男性公務人員以育嬰留職停薪最多，有437人次、占44.7%，其次是應徵服兵役216人次、占22.1%。女性以育嬰留職停薪為主，有3308人次、占82.2%，其次是侍親458人次、占11.3%。

觀察一般公務員、警察、醫事人員等各類人員申請事由，報告指出，都以育嬰留職停薪人次最多，警察人員、法官及檢察官以應徵服兵役次之，交通事業人員以侍親、自行申請國內外全時進修人次相同次之。

比較近3年留職停薪案件，人次由104年4247人次，逐年遞增至105年4490人次、106年5000人次；這3個年度申請事由前2名都是育嬰及侍親，且申請人次也逐年遞增。

104年至106年申請育嬰留職停薪人次分別為3240人次、3435人次、3745人次，都占該年留職停薪總人次7成以上。

銓敘部分析，這3年以申請育嬰及侍親留職停薪最多，與高齡化與少子女化現象有關，而106年應徵服兵役留職停薪人次較前2年大幅增加，顯示尚未服完兵役就進入公職的男性變多。

銓敘部也說，去年8月制定公布的公務人員退休資遣撫卹法等人事法規，訂有育嬰留職停薪年資得選擇全額自費繼續繳退撫基金費用，以併計公務人員退休年資等誘因，也使得106年申請育嬰留職停薪人次增加。（編輯：林興盟）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP