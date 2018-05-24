高齡少子女化影響 公務員育嬰侍親留職停薪增

（中央社記者謝佳珍台北24日電）銓敘部今天表示，近3年公務人員留職停薪逐年攀升，去年達5000人次，這3年申請事由前2名都是育嬰與侍親，申請人次逐年遞增，與現今社會高齡化與少子女化現象有關。



銓敘部上午在考試院會報告「民國106公務人員留職停薪案件辦理情形」指出，去年公務人員申請留職停薪5000人次（男性977人次、女性4023人次），事由以育嬰留職停薪3745人次最多（占74.9%）、其次為侍親647人次（占12.9%）、應徵服兵役216人次（4.3%）。



分析男性與女性申請事由，男性公務人員以育嬰留職停薪最多，有437人次、占44.7%，其次是應徵服兵役216人次、占22.1%。女性以育嬰留職停薪為主，有3308人次、占82.2%，其次是侍親458人次、占11.3%。



觀察一般公務員、警察、醫事人員等各類人員申請事由，報告指出，都以育嬰留職停薪人次最多，警察人員、法官及檢察官以應徵服兵役次之，交通事業人員以侍親、自行申請國內外全時進修人次相同次之。



比較近3年留職停薪案件，人次由104年4247人次，逐年遞增至105年4490人次、106年5000人次；這3個年度申請事由前2名都是育嬰及侍親，且申請人次也逐年遞增。



104年至106年申請育嬰留職停薪人次分別為3240人次、3435人次、3745人次，都占該年留職停薪總人次7成以上。



銓敘部分析，這3年以申請育嬰及侍親留職停薪最多，與高齡化與少子女化現象有關，而106年應徵服兵役留職停薪人次較前2年大幅增加，顯示尚未服完兵役就進入公職的男性變多。



銓敘部也說，去年8月制定公布的公務人員退休資遣撫卹法等人事法規，訂有育嬰留職停薪年資得選擇全額自費繼續繳退撫基金費用，以併計公務人員退休年資等誘因，也使得106年申請育嬰留職停薪人次增加。（編輯：林興盟）1070524