提點子平台配合選舉 9/25起暫停60天

（中央社記者潘姿羽台北25日電）大選將至，國發會今天表示，公共政策網路參與平台將配合選舉，於今年9月25日起停止「提點子」的提議及附議功能，並於11月26日重啟服務。



國家發展委員會建置的公共政策網路參與平台的「提點子」自2015年9月上路，因可讓民眾自由提案，為自己關注的議題發聲，網路人氣相當高，至今已有144個已成案提議、250個附議中提議。



今年是選舉年，國發會今天發布新聞稿指出，依公共政策網路參與實施要點第九點規定，遇有全國性選舉，於投票日前60日暫停提議及附議，為了配合地方公職人員選舉，公共政策網路參與平台「提點子」將於今年9月25日起停止提議及附議，並於11月26日重啟服務。



國發會資管處副處長莊明芬說明，2016年總統大選時，「提點子」便依規定停止提議及附議，今年再遇全國性大選，也比照辦理。



莊明芬表示，民眾提案後，須在60天內取得5000份附議數，才能完成附議階段並成案，而在停止附議期間，並不計入附議中的議案60天的期程，提案人權益不會受影響。



國發會表示，樂見民眾熱情參與公共政策網路互動及提出政策建言，雖然選舉前會暫停「提點子」提議及附議功能，但「眾開講」功能持續提供服務，民眾仍可對於規劃中或是進行中的政策發表意見。（編輯：林興盟）1070525