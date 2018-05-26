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吳敦義：九二共識35個字是李登輝核定

發稿時間：2018/05/26 14:39

最新更新：2018/05/26 14:39

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（中央社記者劉麗榮、葉素萍台北26日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，1992年海基會和海協會換文所簽的35個字，是前總統李登輝所核定；他說，沒有九二共識，哪有1993年的辜汪會談。

自由時報報導，藍營把友邦與台灣斷交原因歸咎蔡政府不承認「九二共識」，陸委會主委陳明通不服氣表示，他找過當年海基會換文海協會的信函，其中完全沒有國民黨主席吳敦義多次公開宣稱的那35個字。

吳敦義上午出席國民黨「愛台不斷電，青年護台灣，全台接力路跑」起跑儀式後受訪指出，兩岸在1992年達到的基本共識，是兩岸都堅持一個中國原則，但對於它的涵義各自表述。

吳敦義說，總統蔡英文在民國89年7月6日，以陸委會主委身分在立法院答覆立委陳超明質詢時表示，「1992年兩岸是有一個談的過程，我方的立場是各自表述一個中國」。

吳敦義說，只要去翻立法院公報，就可以找到蔡總統當時答覆陳超明的內容，「翻到你就相信，翻不到你來找我，我翻給你看。」

不過，吳敦義指出，蔡總統的講法顛倒了，應該是一個中國、各自表述，「但她總是承認1992年有那個事實，就是九二共識」，「如果有九二共識，大陸表他的，我們表我們的，就能維持和平穩定的兩岸關係」，不過，蔡總統連最基本的歷史事實不承認，所以兩岸現在已讀不回，有很多難以預測狀況。

吳敦義說，他日前在國民黨宗教事務委員會的談話，是講給前總統李登輝聽的，1992年所簽的35個字正是李登輝核定的，海峽交流基金會把35個字的內涵發給海峽兩岸關係協會，海協會回信表示這個說法「既經台灣有關方面同意，我會充分尊重接受」，這就是兩岸換文九二共識、一中各表的基礎。

吳敦義更指出，在李登輝主導下核定的憲法增修條文，兩岸有分治的概念，且反對台獨，還訂定了很多包括當年九二共識的底子，他希望全民能了解，兩岸在一中各表的九二共識基礎上，維持和平穩定發展非常重要。

李登輝辦公室主任王燕軍受訪指出，請陳明通主委不要太辛苦，還去翻資料，「白海豚會轉彎」，為了選舉，硬是要台灣老百姓把這句話（九二共識）吞下去，這對台灣未來的發展沒有任何意義，而且，中國的文攻武嚇不是只針對台灣，全世界國家很快會知道中國的面目，不要把台灣百姓當傻子。

民進黨發言人何孟樺說，國民黨和中共一同提出的「一個中國的九二共識」，無疑是傷害台灣人民對於未來的自由選擇權利。國民黨是否應該告訴台灣人民，國民黨決定封殺台灣人民的這項權益，只能有「統一」這條不歸路的選項走？國民黨是否也決定，和台灣社會主流意見背道而馳，走他們「自己的路」？這項攸關台灣未來前途大是大非的問題，容不得國民黨打迷糊仗。

辜汪會談是1993年及1998年海峽兩岸分別派出已故海峽交流基金會董事長辜振甫，和中國大陸已故海峽兩岸關係協會會長汪道涵進行的兩次會談。第一次在新加坡舉行，第二次則在上海舉辦。

吳敦義宣稱的35個字，是指「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」。（編輯：林興盟）1070526

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