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中國施壓 巴紐代表處名稱由中華民國變台北

發稿時間：2018/05/31 20:29

最新更新：2018/05/31 20:29

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（中央社記者侯姿瑩台北31日電）巴布亞紐幾內亞政府屈於中國壓力，強迫中華民國在巴紐的駐處更名。外交部今天證實，巴紐駐處近日已改名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」，實質功能未有影響。

外交部發言人李憲章晚間告訴中央社記者，中國在去年底以巴布亞紐幾內亞第二大援助國身分，持續施壓巴國政府更改中華民國駐處名稱及待遇。雖然駐處持續爭取，巴紐政府終不敵中國以巨大金援作為要脅，堅持變更駐處名稱，「但我駐處實質功能並無影響」。

李憲章表示，「我方瞭解國際友人在中國刻意施壓下之處境」，外交部為維護國家尊嚴及人民權益，將與巴紐繼續務實推動各項雙邊實質交流與合作關係。

他說，中華民國與巴紐自90年代開始，在能源、經貿及漁業等領域往來密切，農業及醫衛合作也持續進行中，實質關係穩定發展。

駐巴布亞紐幾內亞代表處全稱原為「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）in Papua New Guinea）」；現已改為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office in Papua New Guinea）。

中國大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」2月發布訊息指出，巴紐政府勒令商務代表團更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，摘除含有原名稱的名牌和指示牌，沒收使用的外交、領事車牌。

外交部當時表示，對巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌事，深感不滿與遺憾；已向巴紐外交部以及巴紐駐台代表處表達抗議，並由駐處力洽巴紐政府，爭取確保駐處權益跟待遇。

此外，在中共打壓下，駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞、駐約旦等代表處也從去年起陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。（編輯：李淑華）1070531

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