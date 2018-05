中國施壓 巴紐代表處名稱由中華民國變台北

(中央社記者侯姿瑩台北31日電)巴布亞紐幾內亞政府屈於中國壓力,強迫中華民國在巴紐的駐處更名。外交部今天證實,巴紐駐處近日已改名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」,實質功能未有影響。



外交部發言人李憲章晚間告訴中央社記者,中國在去年底以巴布亞紐幾內亞第二大援助國身分,持續施壓巴國政府更改中華民國駐處名稱及待遇。雖然駐處持續爭取,巴紐政府終不敵中國以巨大金援作為要脅,堅持變更駐處名稱,「但我駐處實質功能並無影響」。



李憲章表示,「我方瞭解國際友人在中國刻意施壓下之處境」,外交部為維護國家尊嚴及人民權益,將與巴紐繼續務實推動各項雙邊實質交流與合作關係。



他說,中華民國與巴紐自90年代開始,在能源、經貿及漁業等領域往來密切,農業及醫衛合作也持續進行中,實質關係穩定發展。



駐巴布亞紐幾內亞代表處全稱原為「中華民國(台灣)駐巴布亞紐幾內亞商務代表團(Trade Mission of the Republic of China(Taiwan)in Papua New Guinea)」;現已改為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」(Taipei Economic and Cultural Office in Papua New Guinea)。



中國大陸外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」2月發布訊息指出,巴紐政府勒令商務代表團更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」,摘除含有原名稱的名牌和指示牌,沒收使用的外交、領事車牌。



外交部當時表示,對巴紐政府屈於中國大陸壓力,強迫駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌事,深感不滿與遺憾;已向巴紐外交部以及巴紐駐台代表處表達抗議,並由駐處力洽巴紐政府,爭取確保駐處權益跟待遇。



此外,在中共打壓下,駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞、駐約旦等代表處也從去年起陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交,原本代表處的名稱有中華民國或台灣,都已改成台北。(編輯:李淑華)1070531