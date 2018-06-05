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傳內湖新館9月揭幕 AIT：目前無規劃

發稿時間：2018/06/05 14:34

最新更新：2018/06/05 15:08

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美國在台協會（AIT）內湖新館下週落成，有媒體報導，美方高層官員可能出席9月舉行的正式揭幕儀式。AIT發言人游詩雅5日表示，除6月落成典禮外，目前沒有規劃舉行其他慶祝新館的儀式。中央社記者蘇聖斌攝　107年6月5日美國在台協會（AIT）內湖新館下週落成，有媒體報導，美方高層官員可能出席9月舉行的正式揭幕儀式。AIT發言人游詩雅5日表示，除6月落成典禮外，目前沒有規劃舉行其他慶祝新館的儀式。中央社記者蘇聖斌攝　107年6月5日

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）媒體報導，美國在台協會（AIT）內湖新館下週落成，美方高層官員可能出席9月舉行的正式揭幕儀式。AIT今天表示，除了6月的落成典禮，目前沒有規劃舉行其他慶祝新館的儀式。

據路透社在美東時間4日發布的獨家報導，AIT新館落成時，美國似乎不太可能派高層官員出席。報導指出，未具名的美國官員表示，AIT內湖新館12日落成典禮，正好碰上美國總統川普（Donald Trump）要在新加坡與北韓領導人金正恩會面，但官員說，AIT新館9月揭幕時，會是美國派出高層官員到台灣參加的另一個機會。

記者問及AIT是否將於9月舉行揭幕儀式，AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）表示，除了6月12日的落成典禮，目前並無規劃舉行其他慶祝新館活動。

此外，AIT處長梅健華（Kin Moy）今天稍早接受ICRT訪問時表示，AIT新館舉行落成典禮後，預計9月初辦事處將從信義路現址搬到內湖，提供民眾簽證、領務等服務。

他說，總統蔡英文將出席12日的落成典禮並致詞，另外還有其他人士將從華府來台慶祝。

梅健華5月底曾表示，AIT落成典禮，將有幾位「台灣的好朋友」從華府來參加，包括大家熟悉的好朋友；但他未透露進一步訊息。

此外，路透社報導也引述美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。對此，游詩雅說，國防相關問題由美國國防部回應。

對於外媒報導美國軍艦通過台灣海峽及改變軍售方式等議題，外交部稍早表示，這是未經證實的報導，不予評論。（編輯：林沂鋒）1070605

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