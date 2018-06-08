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台灣參與國際困難 總統：孤立主義從不是選項

發稿時間：2018/06/08 14:26

最新更新：2018/06/08 14:26

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（中央社記者劉麗榮台北8日電）總統蔡英文今天說，，台灣的國際參與雖然困難，但孤立主義從來不是考慮的選項，「我們不做惡質的金錢外交競逐，也不會自絕於國際社會之外。」

史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）來訪，蔡總統上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎恩史瓦帝三世以及他的王妃，雙方隨後於府內晤談。

蔡總統說，一個多月以前她訪問史瓦帝尼，是很特別、很難忘的經驗，很高興今天換她以地主身分接待恩史瓦帝三世，今天也是史瓦帝尼正名後，恩史瓦帝三世第一次的國是訪問。

總統表示，她聽聞史國爭取到2020年非洲聯盟峰會的主辦權，史瓦帝尼已經躍升非洲具有影響力的國家之一。今年是史國獨立建國50週年，也是台史建交50週年，兩國將簽署經濟合作協定，深化經貿交流。

總統指出，她訪問史國看過的技術學院獎學金計畫、婦女就業溫室計畫會持續推動，也感謝史瓦帝尼在國際上對台灣的支持，台灣的國際參與雖然很困難，但「孤立主義從來不是我們考慮的選項」，台灣不做惡質的金錢外交競逐，也不會自絕於國際社會之外。

「我們有能力、也有意願對國際社會作出更多貢獻」總統說，無論是台灣自己或是跟其他國家、國際組織合作，合作計畫一定會跟友邦充分討論、共同規劃，讓友邦人民真正感受到改變，「這樣才是我們的踏實外交」。

她說，台灣是海島，旁邊有強鄰，也經常面臨天然災害的挑戰，但從來不曾被擊垮，挫折愈多愈勇敢，而勇敢「經常是來自於好友們的支持。」

恩史瓦帝三世說，這是他第17次訪台，每次都受到熱情款待，史瓦帝尼希望在2022年發展成第一世界國家，台灣是非常好的學習對象，史國這次也有許多部長來訪，與台灣政府互動。

恩史瓦帝三世表示，史瓦帝尼2020年將舉辦非洲高峰會，有54個國家參加，會需要飯店、國際會議中心等設施，他很感謝台灣對部分計畫提供協助。

恩史瓦帝三世說，蔡政府是一個非常好的團隊，跟人民密切溝通合作，政策也獲得支持，顯示蔡總統卓越的領導能力，期待在這方面跟台灣有更多的交流學習。

「台灣可以說是我的第二個家」，恩史瓦帝三世說，儘管台灣的國際參與受到限制，但不論未來面臨何種挑戰，史瓦帝尼一定會繼續支持台灣，讓國際社會了解台灣的傑出貢獻。（編輯：陸倩瑤）1070608

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