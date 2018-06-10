/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登林堉璘
>rss

東京奧運正名公投 日人聲援高喊台灣加油

發稿時間：2018/06/10 16:52

最新更新：2018/06/10 17:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民團推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票，日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」會長水島總（前右2）、幹事長永山英樹（前右）等人10日抵台聲援。前左2為領銜提出正名公投的前奧運選手紀政。中央社記者吳翊寧攝　107年6月10日民團推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票，日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」會長水島總（前右2）、幹事長永山英樹（前右）等人10日抵台聲援。前左2為領銜提出正名公投的前奧運選手紀政。中央社記者吳翊寧攝　107年6月10日

（中央社記者顧荃台北10日電）民間團體推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票，日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」會長水島總、幹事長永山英樹等4人，今天抵台聲援正名活動，大喊「台灣加油」。

前奧運選手紀政領銜提出「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案，日前已完成第一階段提案，正在進行第二階段連署。

2020東京奧運台灣正名行動聯盟、2020東京奧運台灣正名行動小組，下午舉行「台日友好，共推正名」記者會，紀政、公投共同發起人張燦鍙、水島總與永山英樹等人共同出席，高喊「Taiwan Yes, Chinese Taipei No」等口號。

紀政表示，她過去參加過三次奧運，分別在1960、1964跟1968年，都是以「台灣」的名義參加；在200多個國際奧林匹克委員會的會員中，只有台灣是唯一不能使用自己國旗、國歌和國名的會員，因此發起正名活動，呼籲大家支持連署。

紀政曾在1968年墨西哥奧運田徑女子80公尺跨欄，為台灣奪下銅牌，她擁有6項世界紀錄是以Taiwan名義創下。

張燦鍙指出，過去曾三次使用台灣名義參加奧運，都是前總統蔣介石時代，這表示推動正名並非就是台獨，政治性是很低的，民進黨等各政黨也應該支持正名活動。他們的目標是在8月底前達到29萬人連署門檻，於年底九合一選舉一併公投。

水島總說，他們在東京發起連署，要向東京都議會陳情，希望東京作為奧運主辦單位能支持台灣正名，獲得許多日本人支持。

水島總表示，日本非常感謝台灣在311大地震時的支援，真正的朋友就是在有苦難或是孤獨時伸出援手；他認為台灣用「Chinese Taipei」參賽很奇怪，希望透過連署表達支持台灣，台日是命運共同體，「台灣加油！」（編輯：郭萍英）1070610

日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」會長水島總（前右3）、幹事長永山英樹（前右2）等人10日抵台聲援東京奧運正名公投活動，與領銜提出正名公投的前奧運選手紀政（前左3）等一同高呼「台灣加油」。中央社記者吳翊寧攝　107年6月10日日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」會長水島總（前右3）、幹事長永山英樹（前右2）等人10日抵台聲援東京奧運正名公投活動，與領銜提出正名公投的前奧運選手紀政（前左3）等一同高呼「台灣加油」。中央社記者吳翊寧攝　107年6月10日
有民團推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票，日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」成員多人10日抵台聲援，許多民眾也拉開標語，加入支持行列。中央社記者吳翊寧攝　107年6月10日有民團推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票，日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」成員多人10日抵台聲援，許多民眾也拉開標語，加入支持行列。中央社記者吳翊寧攝　107年6月10日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP