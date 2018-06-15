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農業議題政治化 陳吉仲:對農民傷害最大

發稿時間：2018/06/15 18:10

最新更新：2018/06/15 18:10

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（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）近來部分農業議題被泛政治化，農委會副主委陳吉仲今天表示，將農業議題政治化，對農民傷害最大，他期待外界多關注北農穩定市場價格的政策達成度。

陳吉仲今天下午到雲林縣政府，宣布政府因應一期稻作濕穀收購政策，表達最近忙於一期稻作收割及天氣變化大可能影響的因應，並回應近來有關農業、個人去留、北農總經理等議題。

他指出，近來部分不專業或政治化爭論很多，部分人士將農產品、農業議題政治化，他認為對農民傷害最大，例如香蕉產銷失衡爭論，比較今天台北批發價新台幣18元、昨天17元左右、前天15.6元，並沒有外界所稱價格下滑，有事實數據可查。

陳吉仲指出，農糧署官員的專業與調節，達到平穩香蕉市場價格，外界批評非專業介入、政治介入是不公平的，部分人士指稱稻作價格將繼香蕉之後出現問題，但屏東、高雄、台南等地稻價，今年比去年同期要高，部分媒體報導跌價並非事實。

對於個人職位及職責，陳吉仲表示，如果介意長官責罵，就不會站在這裡宣示濕穀收購政策，個人職責還要長官要求才去做，更沒有資格在這位置上，個人若沒有替農民做更好的事情，就要隨時離開。

對於北農總經理吳音寧的爭議，陳吉仲說，與吳音寧是基於相同理念與核心價值的朋友立場，吳音寧先前以「打不還手、罵不還口」面對爭議，若環境無法發揮專業，可以找到更合適可以貢獻的工作，適度轉換跑道對她、對大家並無不好。

他指出，對照前後任北農總經理，吳音寧在公司績效、業務、人事、政策、分級包裝、品質維護、協助學校午餐等，有達到目標，希望外界不要只集中看總經理人事問題。

陳吉仲表示，北農運作果菜批發市場，達到穩定市場價格的任務，現任價格波動值只有17％，比前任35％要低，這就是政策目標，農委會在乎的是達成政策目標，而非人事糾紛，期待外界不要只看北農總經理個人職位，要多關注穩定市場價格的政策達成度。

對於近來假新聞充斥，陳吉仲呼籲外界明辨是非，農業問題政治操作的現象，對農業發展不利；他並分析稻價今年會比去年好的理由，今年稻米總量收入增加，還有對地直接給付，收入一定比去年增加。（編輯：施燕飛）1070615

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