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傳員工上班賣水果 監院：若有不法將究辦

發稿時間：2018/06/17 19:37

最新更新：2018/06/17 19:53

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媒體接獲民眾爆料指出，監察院內有對邱姓夫妻檔公務員，每天上班兼差賣水果，時間長達10年，卻沒有被調查、處分。監察院17日表示，員工如有不法，將依法究辦。（中央社檔案照片）媒體接獲民眾爆料指出，監察院內有對邱姓夫妻檔公務員，每天上班兼差賣水果，時間長達10年，卻沒有被調查、處分。監察院17日表示，員工如有不法，將依法究辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北17日電）媒體報導監察院員工兼差賣水果，監察院今天表示，邱姓速記員基於服務同仁，會幫忙訂購水果，未收取任何費用，且出勤紀錄未發現有異常加班；若有任何不法，絕對依法究辦。

蘋果日報報導，接獲民眾爆料指出，監察院內有對邱姓夫妻檔公務員，每天上班兼差賣水果，時間長達10年，卻沒有被調查、處分。

監察院晚間發布新聞稿表示，監察院國防及情報委員會邱姓速記員自民國97年8月起，經指派協助監察院員工消費合作社訂購水果事宜，服務社員購買。

監察院說，民國100年以後，監察院員工會私下請邱姓速記員訂購水果，他基於服務同仁，每週集中辦理一次，未收取任何報酬及服務費用。

監察院表示，邱姓速記員在清晨上班前，以私人車輛到新北市三重果菜市場代購水果，屬員工私人事務，為監察院同仁「共聞共知之事」，並無長官故意縱容違法犯紀。

監察院說，投訴稱邱員10年來獲利數百萬元，購置新台幣3000萬元房屋，經查是他在101年6月購買總價2800萬元的新居，以夫妻多年積蓄及雙方父母的幫助，另外貸款2000萬元籌措購置，再出售舊屋還貸款。有關購屋資金來源，投訴者有故意曲解誤導之意。

監察院表示，經查閱邱姓速記員夫妻出勤紀錄，並未發現有異常加班和因個人行為延宕公務。

監察院說，邱員曾有一次在上班前，在監察院大門右側無障礙坡道上推送水果，政風人員上班時，眼見他推送貨物有滑落危險，於是主動幫忙扶住貨物，並沒有投訴內容所指協助推送水果的情形。

監察院指出，倘有投訴者所稱監察院員工的任何不法行為，本著勿枉勿縱原則，將交由政風室依規定查明處理；如有藉職務上機會，違反相關法令規定，查有違法事實及證據，絕對依法究辦。（編輯：林興盟）1070617

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