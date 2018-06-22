張小月：感謝總統給愛將 人多好辦事

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府副秘書長姚人多將轉任海基會副董事長兼秘書長，海基會董事長張小月今天表示，感謝總統把愛將放在海基會，她跟姚人多開玩笑說，現在叫做「人多」好辦事。



海基會董監事會議昨天以鼓掌方式，通過總統府副秘書長姚人多擔任海基會副董事長兼秘書長。資深媒體人周玉蔻以「拒任外交部長的海基會董事長張小月終於被虛位化了」為標題報導指出，蔡英文愛將姚人多轉任海基會是所謂「架空」海基會董事長。



張小月上午出席「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動後受訪回應，海基會就是一個團隊，很多人都在問說到底是董事長制、還是秘書長制，其實一百多位同仁就是一個團隊，重點就是把事情做好。



她說，姚人多非常棒，從他過去的表現，理路非常清晰、做事積極主動，感謝總統把愛將放在海基會，給海基會增加生力軍。她跟姚人多開玩笑說，現在叫做「人多」好辦事。



張小月表示，相信將來海基會在兩岸關係面臨挑戰的狀況下，會做得更多更好，為兩岸人民的福利提供最好的服務。



記者問總統愛將在旁邊是否有壓力，張小月說，大家都是聽總統的，決策方面國家安全會議、陸委會，長官怎麼決定都會遵守，海基會負責執行面就是風雨同舟，一個團隊就像一個球隊一樣，姚人多非常優秀，很多事情就是集思廣益，有好的想法就做成建議，給長官參考。



對於姚人多接任海基會副董事長兼秘書長的人事案，中國是否有回應，張小月說，從過去到現在，從來沒有回應過，「我們也覺得很失望、沒有禮尚往來」。（編輯：張良知）1070622