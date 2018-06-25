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軍人年改通過 國防部寄發退俸重新計算通知函

發稿時間：2018/06/25 14:09

最新更新：2018/06/25 14:09

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（中央社記者呂欣憓台北25日電）立法院三讀通過軍人年金改革相關法案，國防部今天起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，若對通知函內容有疑義，可繕具訴願書向行政院或國防部提起訴願。

國防部發布新聞稿表示，國防部按程序於今天起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，對於國防或各軍種司令部寄發的通知函如有疑義，可於收受通知函30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍種司令部向行政院或國防部提起訴願。

國防部表示，將於國防部全球資訊網及軍網入口網站「現役軍人退撫制度」專區，設置年金改革懶人包及問答集等資料提供查詢。

國防部指出，國防部配合「軍職人員年金改革」建置退除役作業系統，採滾動式修正參數，並適時依「陸海空軍軍官士官服役條例」修正條文完成參數調整，由支給機關提供退伍袍澤原始退除給與資料，匯入國防部的系統實施重新計算，相關計算結果均再由支給機關進行資料複式校驗，保障袍澤權益。

國防部表示，針對通知函內容若仍有相關疑問，歡迎來電諮詢，電話如下：國防部02-23116117 轉637120-23、陸軍司令部03-4792111轉339256-60、海軍司令部 02-25333181 轉682918-20、空軍司令部02-25321610 轉 674166-69。（編輯：林沂鋒）1070625

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