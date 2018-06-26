醫療區塊鍊興起 綠委：病歷所有權應交病患

（中央社記者陳俊華台北26日電）民進黨立委蔡易餘今天說，歐盟個資法GDPR上路後，對台灣個資法、健保資料庫應用產生影響；醫療區塊鍊趨勢興起，應將病歷所有權回到病患手中，切合GDPR資料可攜性概念。



民主進步黨立法委員蔡易餘、余宛如、林靜儀上午在立法院舉行「大數據時代反思，從GDPR看健保資料庫」公聽會。蔡易餘說，歐盟通用資料保護規則（GDPR）5月底正式生效，除了明定個人資料的同意權、更正權，還新增被遺忘權、個資可攜權與拒絕權。



蔡易餘表示，「醫療區塊鍊」趨勢興起，透過醫療資訊與區塊鍊「資料保存、傳達和不得偽造」特性，把區塊鍊私鑰（健保卡）交付病患，讓病患在不同醫療單位獲取個人完整病歷紀錄，把病例所有權從醫療院所回到病患手中，提升病患權益，重新建立醫病信任關係。



余宛如說，台灣的個人資料保護法滿嚴格，但因主管機關權責不明等問題，有很多修法努力空間，在GDPR上路後，也對個資法修法有影響，期待公聽會後，政府能針對醫療區塊鍊發展做全面性評估，才知道要做什麼、怎麼做，立法院才能協助修法，讓爭議問題不會被延宕。



科技部生命科學研究發展司博士簡榮村說，會積極配合國發會研議，精進資料去識別化技術、保障資料當事人權利、確保資訊安全等機制，並兼顧資料創新應用的價值；台灣健保資料庫世界有名，所有重大醫學及公衛研究幾乎都取材自資料庫，但應適當使用，不能浮濫運用健保資料庫。



簡榮村表示，健保資料庫雖然沒有個人資料，但應用到學術（超越醫療部分）缺乏再授權機制，與GDPR有違背之虞，需在法規面檢討；健保資料庫內若有歐盟人士資料，可能需受GDPR規範，要及早因應。



衛生福利部中央健康保險署主任秘書葉逢明表示，醫療資訊雲端化的未來發展，將精進系統功能，持續發展友善查詢介面、新增臨床實務所需資訊、提升資料正確性、即時性及完整性；推展機構使用部分，將輔導醫事機構查詢使用；系統目標管理部分，會減少非必要重複用藥及檢查，促進健保資料合理使用、加強病人就醫隱私保障、落實資訊安全管理。



葉逢明說，行政院長賴清德在5月24日的行政院會中裁示，國發會應儘速研議成立個資保護專案辦公室，以協調整合各部會辦理GDPR相關因應事宜，健保署將配合國發會辦理。



國家發展委員會參事林志憲表示，GDPR規範各會員國除法院及司法權外，應至少設立一個獨立公務機關監督GDPR適用；因個資法中共有22個目的事業主管機關，國發會已召開過一次跨部會會議；與歐盟談判過程中，會再徵詢專家學者意見，要設獨立機關或是修個資法都不排斥。（編輯：林沂鋒）1070626