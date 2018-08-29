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國民黨台南整合成功 陳子敬宣布退選

發稿時間：2018/08/29 12:08

最新更新：2018/08/29 12:08

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（中央社記者李淑華台北29日電）中國國民黨主席吳敦義今天親自南下台南會見前台南市警察局長陳子敬，在動之以情下，陳子敬主動發表聲明，宣布退出年底的台南市長選舉。

在國民黨立委林為洲上午宣布退出新竹縣長選舉後，國民黨再傳出整合成功的好消息。年底九合一選舉27日至31日登記，國民黨積極整合，吳敦義一早在組發會主委李哲華陪同下，南下台南會見陳子敬。

李哲華會後轉述，吳敦義與陳子敬兩人相談甚歡。吳敦義當年擔任高雄市長時，陳子敬就是吳敦義任內的高雄市政府警察局苓雅分局長、高雄市政府警察局左營分局長，所以兩人已是老同事、舊識。

李哲華說，雖然陳子敬於2000年時沒有辦理黨員重新登記，但一直認為自己是忠貞的國民黨員。在吳敦義動之以情下，由陳子敬自己決定。稍後，陳子敬親自發布新聞稿，宣布退出年底的市長選舉。

陳子敬新聞稿指出，他從事警務生涯40多年以來，兢兢業業，所謀求的從來不是個人、更非黨派利益，而是為了讓人民有更好的生活、使台灣有更好的發展。近幾年，領悟政治是種共業，他不關心政治，政治卻影響天下蒼生的生活，卸下公職以後，多位關心台南未來發展的地方人士、議員及國民黨高層的勸進，他義無反顧投入台南市長選舉。

他說，自去年6月宣布參選以來，一步一腳印，走訪台南市37個行政區，握過了無數雙手，每一位市民熱情的支持與殷切的期盼，都帶給他許多溫暖與感動，更堅定了為鄉親服務的決心。

陳子敬說，台南確實已經到了必須改變的時候，但此時群雄並起，力分則弱，改變的契機不容許一絲一毫的耽擱。「子敬抱持著成功不必在我的信念，為顧全大局，成全台南鄉親渴望改變的殷殷期盼，決定退出年底的市長選舉。」

他期盼未來台南市長當選人的選舉政見是可以兌現成政績，不再只是選舉口號，也期盼每一位參選人都是真心愛台南，願意用行動與鄉親同在，不再只是這場選戰的過客。（編輯：謝佳珍）1070829

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