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準公托政策遭檢舉涉聯合行為 公平會：尚未立案

發稿時間：2018/08/29 17:36

最新更新：2018/08/29 17:36

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（中央社記者潘姿羽、陳至中台北29日電）行政院推動準公共化幼兒園政策，業者卻不埋單；中華民國兒童教保聯合總會認為準公共政策有聯合行為疑慮，日前向公平會檢舉。公平會表示，尚未立案，目前還在了解內容。

中華民國兒童教保聯合總會上週向公平交易委員會送出檢舉函，指稱教育部於2018年8月實施的準公共化政策欲將全國私立幼兒園收編為準公共化幼兒園，接受統一制定的價格標準，有聯合壟斷的事實。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟表示，準公共化機制是為提供優質、平價的就學機會，讓每個孩子都能獲得尊重和照顧，達到加速擴大公共化、減輕家長負擔，並改善教保員薪資等目標。幼教及照護涉及兒童權利保障，不宜將之定義為市場交易，而是國家應維護的公共利益。

對此，公平會副主委彭紹瑾回應，已經收到文，但還沒立案，這個案子是檢舉案，業務單位正在評估，如果有需要，業務單位會提到委員會議討論，但目前還在了解內容的階段。

彭紹瑾進一步說明，公平會常常會接到民眾檢舉或是部會詢問，有時候不見得是公平會的管轄範圍，因此公平會內部都要先經過評估了解，才會決定下一步的處理程序。

對於準公共化托育政策有沒有聯合行為的疑慮，或是公平會是否會立案調查，彭紹瑾僅回應，現在還在了解內容，不適合對個案做出評論。

公平交易法對聯合行為的定義是「具競爭關係之同一產銷階段事業，以契約、協議或其他方式之合意，共同決定商品或服務之價格、數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區或其他相互約束事業活動之行為，而足以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能者」。

不過公平交易法也明訂，如果事業是基於有益於整體經濟與公共利益，經申請主管機關許可者，便不在此限。

中華民國兒童教保聯合總會的檢舉函指出，教育部規定參與準公共化的機構，教保人員底薪調整至新台幣2萬9000元，高於勞基法最低工資。又以立案人數訂定統一收費標準，60人以下收費上限1萬元，61人至120人上限9000元，這樣的規定，導致61人以上的私幼必然不敷成本，而無法加入準公共化，而政策明顯圖利60人以下機構。（編輯：黃國倫／林孟汝）

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