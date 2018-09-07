關西機場關閉 駐處提供諮詢解決簽證問題

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）燕子颱風4日侵襲日本，重創關西機場，導致機場一度關閉。外交部今天表示，約70名台灣散客一度滯留關西機場，駐處提供受困民眾諮詢住宿、交通等服務，並洽日方解決簽證問題。



外交部表示，燕子颱風侵襲日本，4日傍晚陸續傳出關西機場浸水，導致機場停擺，人工島機場與本島陸地的聯絡鐵橋被油輪撞擊而暫時封閉，導致約有70名台灣散客滯留機場。



外界質疑駐大阪辦事處未提供妥善協助，外交部說明，4日、5日通往關西機場的聯絡鐵橋封閉，人車無法進入，駐大阪辦事處委請留守在機場的國籍航空公司人員引導台灣旅客於5日搭乘高速船至神戶港，或是搭乘機場接駁巴士離開關西機場。



對於傳出中國駐大阪總領事館從關西機場接出台灣旅客，外交部表示，根據駐處了解，5日中國籍航空人員將中國籍、港澳及台灣籍旅客邀集後，搭乘機場接駁巴士至鄰近的泉佐野車站，再將旅客以中國駐大阪總領事館租用巴士載至大阪市內，並非直接將巴士開至機場。



另外，中國駐大阪總領事館在網站發布新聞稿表示，經與日方「積極協調」後，日方5日啟動集中轉運中國旅客的工作。不過，新聞稿並未提及中國主動派車。



外交部指出，駐大阪辦事處急難救助手機維持24小時暢通，隨時提供台灣民眾洽詢其他日本國際機場航班資訊，也提供協尋住宿、就醫、匯款等協助。另外，為避免台灣旅客在日本居留期間簽證到期者因班機問題而逾期拘留，駐處洽日本入國管理局同意核發15天短期停留簽證給有需要的台灣旅客。



在住宿方面，外交部說，駐處也洽獲大阪當地民宿業者同意提供民眾短暫免費住宿以及免費醫療資訊。



根據駐大阪辦事處網站公告，為協助滯留關西地區的台灣旅客，駐處洽請桔梗民宿提供有老年人與小孩的家庭優先使用免費民宿，時間從9月6日至9月10日，每天開放5間雙人套房。



另外，對於有台灣民眾反映駐處人員接電話態度不佳，外交部表示，由於求助者眾多，或是難以妥善回應，造成外界觀感不佳，外交部已要求駐處反省檢討改進。（編輯：蘇志宗）1070907