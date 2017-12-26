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貢獻台灣半世紀 靈醫會6神職人員獲身分證

發稿時間：2017/12/26 17:32

最新更新：2017/12/26 18:09

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天主教靈醫會呂若瑟（左起）、李智、傅立吉、謝樂廷、卡通靈等多名神職人員，在台協助照護偏鄉弱勢，貢獻逾半世紀，26日獲正式身分證，成為台灣的一份子。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年12月26日天主教靈醫會呂若瑟（左起）、李智、傅立吉、謝樂廷、卡通靈等多名神職人員，在台協助照護偏鄉弱勢，貢獻逾半世紀，26日獲正式身分證，成為台灣的一份子。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年12月26日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）天主教靈醫會呂若瑟等6名神職人員，一生貢獻台灣半世紀、照護偏鄉弱勢，今天由宜蘭縣代理縣長陳金德頒發身分證，真正成為台灣一份子。

天主教靈醫會首批神職人員在民國41年來台，選擇當時還是資源匱乏、貧窮落後的蘭陽平原為行腳助人的第一個據點，開始濟世救人的行醫救貧工作。許多神父、修士、修女等一生除了奉獻自己給深受疾病之苦的人，也在當地創辦羅東聖母醫院、聖嘉民啟智中心、聖母醫護管理專科學校，照顧當地民眾；甚至神父們還發過「神貧願」，不僅終生服務都不支領薪水，也不能過奢華生活。

天主教靈醫會至今已得到13座醫療奉獻獎，是全國獲獎最多的機構。其中，羅東聖母醫院對宜蘭人來說，不只被稱為「阿兜仔病院」，也是深受當地民眾信賴與推崇的醫療機構，不向清寒病患催討費用，至今仍廣為流傳。

在這些深愛台灣弱勢民眾、以醫療傳道為職志的義大利籍神父與修士中，今年77歲的呂若瑟神父、84歲的呂道南神父、91歲李智神父、80歲的謝樂廷神父、74歲的傅立吉神父、78歲的卡通靈修士，分別來台服務已有46年到63年，一生貢獻台灣半世紀、照護偏鄉弱勢，今天上午在聖母醫院由陳金德頒發身分證，表達宜蘭人對他們的感謝與敬意。

呂若瑟過去為照顧智能障礙的孩子，30年前挨家挨戶，將每一名智能障礙的孩子接回教養，並創辦澎湖的「惠民啟智中心」與宜蘭的「聖嘉民啟智中心」，陪伴智能障礙的孩子和家長。他一直期許透過完善的啟智教育，希望讓身障者學會生活自理，甚或就業服務，進而回饋社會。

呂道南是聖母醫院創院以來任期最久的院長，曾擔任院長長達24年。在台灣早期缺乏小兒科醫師、窮人付不出醫藥費的年代，具有小兒科專科醫師資格的他除了免除窮人診治醫療費，還默默幫助早產兒家庭與洗腎患者。

李智初到台灣時，就在當時痲瘋病盛行的澎湖服務，挨家挨戶將藥物送給痲瘋病人，之後他轉到宜蘭丸山療養院照顧肺結核病人；在當時台灣沒有全民健保時，醫療費用龐大，他四處募款，幫病人處理最擔心的醫療費用。

說著流利台語的李智向中央社記者說，他在台灣奉獻已經63年了，台灣人很親切、和睦、有人情味，很高興自己今年已經91歲了，到現在還是身體健康，能繼續關心老人照顧、安寧祈禱等工作。今天能獲身分證，很感謝大家過去的照顧。

謝樂廷以照顧肢體障礙者為終身職志，在早期還沒有雪山隧道時，他曾一天奔波來回北宜公路兩、三趟，載送小兒麻痺患者到台北裝置義肢、輔具，陪著身障者一起復健，至今已經服務了1300多名身障者。

「我的心早就是台灣的！」在獲得身分證後，謝樂廷大讚台灣社會有濃濃人情味，他要繼續為弱勢者服務。

傅立吉過去在澎湖馬公惠民醫院服務時，曾獲頒「澎湖縣榮譽縣民」；在擔任羅東聖母醫院副院長時，他關懷原住民、貧病弱勢族群，提供末期病患身、心、靈的照顧。

卡通靈在今年獲得第27屆醫療奉獻獎時，自認為他過去對台灣的奉獻是應該的，不認為需要額外被表揚，因此缺席頒獎典禮。他處事雖相當低調，但對待病患卻如家人，甚至有「流浪者的送行者」之稱，常在醫院為遊民洗澡、換藥、餵食、導尿；若有遊民不幸在醫院往生，他也為往生者祈禱，陪伴送至太平間，常讓家屬及社工人員感動。1061226

天主教靈醫會呂若瑟（前右起）、李智、謝樂廷、傅立吉、卡通靈等多名神職人員，貢獻台灣半世紀，協助照護偏鄉弱勢，26日獲頒身分證，成為正港台灣人。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　106年12月26日天主教靈醫會呂若瑟（前右起）、李智、謝樂廷、傅立吉、卡通靈等多名神職人員，貢獻台灣半世紀，協助照護偏鄉弱勢，26日獲頒身分證，成為正港台灣人。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　106年12月26日
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