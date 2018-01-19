離岸風電維運更專業 培養在地技術人才

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）丹麥哥本哈根基礎建設基金、彰化建國科技大學及中鋼公司今天簽下產學合作備忘錄，培訓大學生成為離岸風電維運專業人才，未來可直接在彰濱外海獨立開發或中鋼合作的風場工作。



丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、彰化私立建國科技大學以及中國鋼鐵股份有限公司今天召開記者會，宣布簽訂產學合作備忘錄，參加的貴賓有彰化縣長魏明谷、CIP台灣區計畫執行長侯奕愷（Jesper Krarup Holst）以及建國科技大學校長陳繁興等人。



魏明谷指出，為了推動彰化縣外海的離岸風力發電，培育在地的技術人才，產官學的合作今天踏出第一步，建國科技大學和CIP合作建立學徒制，讓青年成為在地風電產業的人才，學生到了大學四年級可以到歐洲學習，學成之後可以到離岸風電公司上班。



侯奕愷指出，這項產官學人才培訓計畫分為兩部分，第一部分為種子教師培訓，為期3個月，部分課程在丹麥傳授，預計培養至少10名台灣種子教師成為具備風機知識的技術講師，第二部分則是維運專才學生的培訓工作。



縣府表示，計畫安排學生在大學二年級、三年級學習風電機械原理、表現優異的學生可以在大四時獲得全給薪的學徒實習工作，第一批專才學生計畫在2020年展開為期一年半的學徒實習，之後直接錄取在彰濱外海獨立開發或中鋼合作開發的風場工作。1070119