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學習型城市博覽會 魏明谷拔蘿蔔祝好彩頭

發稿時間：2018/01/21 16:24

最新更新：2018/01/21 17:31

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彰化縣學習型城市成果博覽會暨東螺好彩頭繪畫比賽21日登場，彰化縣長魏明谷（前左3）等人到場參觀，並與民眾一起體驗拔蘿蔔。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年1月21日彰化縣學習型城市成果博覽會暨東螺好彩頭繪畫比賽21日登場，彰化縣長魏明谷（前左3）等人到場參觀，並與民眾一起體驗拔蘿蔔。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年1月21日

（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）學習型城市博覽會暨好彩頭繪畫比賽，今天在彰化縣溪湖鎮舉行，彰化縣長魏明谷到場參觀並與民眾拔蘿蔔，祝福新年好彩頭。

彰化縣學習型城市成果博覽會暨東螺好彩頭繪畫比賽，今天在溪湖鎮東螺溪生態教育園區舉行，孩童以東螺溪為主題，畫出心中的東螺溪，扎根保育生態環境意識，現場還有湖埔社區大學社團學員揮毫寫春聯，讓民眾持發票換春聯，發票轉贈華山基金會。

彰化縣學習型城市由湖埔社區大學、天盛國小、埔心國小、靜修國小與地方社區與產業共同承辦，計畫主軸包含文化傳承、發展在地產業觀光、食農教育、東螺溪流域美學，及11項子計畫，共辦理14場次課程與活動，為展現一年學習成效，辦理成果博覽會暨繪畫比賽。

魏明谷出席與民眾一起拔蘿蔔，祝福縣民新年好彩頭。他說，成果博覽會有大師揮毫、藝文團體表演、文創商品、人文生態景觀，兼具生態之美，內容豐富有活力，期勉社區大學繼續認真辦學、學員用心學習，績效優良者，縣政府將從優補助。

魏明谷表示，縣政府致力推動各項建設及學習活動，盼透過縣府與民間合作，提升縣民終身學習能力，打造樂學、樂業、樂活風光大縣，這次湖埔社區大學從東螺溪生態出發，串起人文、藝術、食農、產業等領域，辦理學習型城市成果展，呈現彰化的美好。1070121

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