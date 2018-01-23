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肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

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麥當勞文心南店違勞基法 中市將裁處

發稿時間：2018/01/23 15:42

最新更新：2018/01/23 17:17

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麥當勞台中文心南店遭爆料有員工連續上班7天，台中市勞工局23日派員現場稽查，若確實違反勞基法相關規定，將裁處罰鍰。中央社記者郝雪卿攝　107年1月23日麥當勞台中文心南店遭爆料有員工連續上班7天，台中市勞工局23日派員現場稽查，若確實違反勞基法相關規定，將裁處罰鍰。中央社記者郝雪卿攝　107年1月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）麥當勞台中文心南店遭爆料有員工連續上班7天，台灣麥當勞經查確有因人力因素發生員工連續工作超過6天；台中市勞工局今天派員現場稽查，一旦違反規定將予裁處。

對於台中文心南店遭爆料有員工連續上班逾7天，最長曾連續上班14天，台灣麥當勞公關部回應指出，台灣麥當勞一向遵守法令規定，並致力提供員工良好的工作環境，經查台中文心南餐廳確有因人力因素，安排班表後發生員工連續工作超過6天的情形。

麥當勞公關部表示，雖餐廳都有確實記錄，並會依此給付薪資與加班費，但對員工反映的現象，公司至表關切正視，除責成各區督導務必定期檢視餐廳班表及人員出勤狀況，確實保障員工權益，並要求各餐廳加強管理，依法調度人力並落實執行，避免再發生類似情形。

台中市勞工局今天則針對員工排班狀況前往文心南店進行調查，局長黃荷婷指出，依照「勞動基準法」規定，勞工每7日中應有2日休息，其中1日為例假，1日為休息日。

黃荷婷表示，這次麥當勞的個案是以時薪計算工資，不適用2週、4週、8週的變形工時情形，因此若連續工作超過6天，就會違反勞基法規定，經派員前往調查員工排班狀況，如確實違反勞基法相關規定，可裁處2萬元至100萬元罰鍰。

黃荷婷認為，立法院已三讀通過勞基法修正案，業者如要改為14休4，必須經過中央目的事業主管機關同意，並會同勞動部指定公告，還要經過公司內部勞資會議或公會同意，才可適用新法規定。而新法3月1日才會正式施行，呼籲各事業單位目前仍須遵守現行勞基法相關規定。1070123

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