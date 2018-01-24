張正傑3/10親子音樂會 東西音樂齊聚一堂

大提琴家張正傑（左）2018年推出「張正傑親子音樂會–天籟人聲」，3月將在台中歌劇院演出，邀請國寶級歌仔戲演員廖瓊枝（中）、京劇演員朱陸豪（右）跨界合作，24日3人也同出席記者會宣傳。中央社記者郝雪卿攝 107年1月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）「張正傑親子音樂會」將於3月10日在台中歌劇院演出，策劃這場音樂會的大提琴家張正傑今天表示，這是他的夢想，將東西方音樂集結在同一場音樂會呈現給大家。



即將於3月10日在台中國家歌劇院大劇院演出的「張正傑親子音樂會」，今天由張正傑與連同演出的國寶級歌仔戲演員廖瓊枝、京劇演員朱陸豪等共同在台中市舉辦記者會，說明這場音樂會的緣起。



張正傑表示，只有他才能做到將廖瓊枝、朱陸豪、女高音林惠珍等東西方音樂家齊聚一堂，在同一場音樂會中出現，這幾位音樂家都是他最崇拜的老師，而且這是一場親子音樂會，可以讓小朋友欣賞到台灣文化、中華文化，還有西方歌劇，這是很難得的機會。



廖瓊枝指出，過去她的演出都是用國樂伴奏，這次是以大提琴，聽起來味道不一樣，很特別。



朱陸豪認為，他演出的京劇「空城計」是大家耳熟能詳的戲，這次用大提琴伴奏，東西方音樂結合，兩人的對話很有意思，可以聽到大提琴及京劇的聲音。



張正傑指出，這場音樂會集結各種好聲音，還有屏東高士古謠隊的小朋友，有如天使般純粹的嗓音，讓他很驚豔，也將在這場音樂會中與各地的小朋友們分享。1070124