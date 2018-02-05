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油價春節凍漲 行政院拍板

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阿福陪孩子做花燈 透露台北燈節有表演

發稿時間：2018/02/05 20:13

最新更新：2018/02/05 20:34

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台北燈節即將登場，擔任藝術統籌的蘇打綠團長阿福（左）5日下午邀約好友Selina（右），一同陪家扶中心小朋友做花燈。（台北市觀傳局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月5日台北燈節即將登場，擔任藝術統籌的蘇打綠團長阿福（左）5日下午邀約好友Selina（右），一同陪家扶中心小朋友做花燈。（台北市觀傳局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月5日

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北燈節即將登場，擔任藝術統籌的蘇打綠團長阿福今天下午邀約好友Selina，一同陪家扶中心小朋友做花燈，並透露今年邀集200多名藝術家設計花燈，還有表演與民眾互動。

阿福、Selina今天下午在華山站貨場陪同小朋友一同做台北燈節花燈，努力在奶粉罐打洞做成花燈，Selina說，平常愛做手工藝，本來對做花燈信心滿滿，沒想到做起來很吃力。

阿福說自己小時候都會在元宵夜提著用奶粉罐做的燈籠，呼朋引伴鬧元宵，至今仍相當懷念，今天所做的花燈，將會在台北燈節展出。

阿福會後受訪時表示，今年共有6大燈區，為北門、西門、地景燈海區、祈福燈海區、自由創作區以及城市美術館，邀約200多名年輕藝術家沿中華路一帶打造燈區，主題是幸福與愛，並搭配表演與民眾互動。（編輯：施燕飛/李亨山）1070205

藝人Selina（右）5日在蘇打綠團長阿福邀請下，陪同家扶小朋友一同做台北燈節花燈，努力在奶粉罐打洞，Selina說，本來對做花燈信心滿滿，沒想到做起來很吃力。（台北市觀傳局提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月5日藝人Selina（右）5日在蘇打綠團長阿福邀請下，陪同家扶小朋友一同做台北燈節花燈，努力在奶粉罐打洞，Selina說，本來對做花燈信心滿滿，沒想到做起來很吃力。（台北市觀傳局提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月5日
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