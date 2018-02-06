春安勞檢漢神巨蛋 5業者違規4累犯

高雄市政府勞工局長鄭素玲6日帶隊至漢神巨蛋百貨執行「春安勞動條件突檢」，發現龍邦保全有未達基本工資、連續出勤25天等違法情事，將依規定裁處。中央社記者董俊志攝 107年2月6日

（中央社記者程啟峰高雄6日電）農曆春節將至，百貨專櫃人員或餐飲從業人員工作量繁重，高市勞工局長鄭素玲今天帶隊至高雄漢神巨蛋百貨執行「春安勞動條件突檢」，當場查獲5家業者違規，將分別開罰。



鄭素玲下午帶隊進漢神巨蛋百貨抽檢12家百貨專櫃、餐飲業者，分別檢查勞工工資、工時、加班費給付、休假等勞動條件，當場要求業者提供勞工出勤紀錄、工資清冊等資料供稽查。



鄭素玲等人發現，鞋將實業有加班費未給付、連續出勤7天及國定假日出勤未給付；方師傅食品有時薪制人員加班費給付不足、國定假日出勤未給加班費；高雄空廚有國定假日出勤未給加班費；安立環境維護有部分工時人員連續出勤9天；龍邦保全則有未達基本工資、加班費給付不足、1個月超時加班79小時、連續出勤25天及輪班制勞工未有適當休息等違法事項。



鄭素玲指出，勞工局將依法要求違規業者陳述意見，其中鞋將實業、方師傅、高雄空廚及龍邦保全先前皆有上述違法情形，勞工局都將加重裁處。



她說，106年違反勞動基準法的行業別，以批發零售業、住宿餐飲業位居第1、2名，分別佔裁處案件的21.14%、15.83%。為保障勞工權益，解決違法給薪及工作超時問題，勞工局將持續進行各行業專案檢查，一旦查獲具體違法事實即開罰。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070206



