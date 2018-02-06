彰縣拆除農地違章工廠 業者抗議無用

彰化縣有8處農地違章工廠被中央列為優先拆除對象，彰縣府6日首度展開拆除工作，選擇的是一處位於鹿港鎮、面積約600坪大的鋼筋混凝土違章工廠，雖然有業者在現場抗議，不過最後仍順利展開拆除工廠作業。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年2月6日

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣府今天下午出動怪手等重型機具，前往拆除彰化縣鹿港鎮一處被中央列為優先拆除的農地違章工廠，雖然有多名業者舉標語在場抗議，不過最後仍順利展開拆除作業。



彰化縣有8處農地違章工廠被中央列為優先拆除對象，不過中央宣布後，彰化縣長魏明谷在縣議會接受議員質詢時首先提出五不一絕對政策，讓外界質疑行政院和彰化縣政府對於拆除農地違章工廠的立場並不一致，不過後來縣府建設處澄清，在中央補助經費後，縣府一定會執行拆除工作。



在8間被中央列為優先拆除的工廠中，有4間工廠已簽下切結書，願意自行拆除，至於彰化縣政府今天則是首度展開拆除工作，選擇的是一處位於鹿港鎮、面積約600坪大的鋼筋混凝土違章工廠，今天下午2時展開拆除作業。



不過負責執行拆除工作的縣府建設處使用管理科長趙本弘和負責拆除作業的怪手、挖土機等抵達現場時，卻發現中國國民黨籍彰化縣議員涂淑媚以及數十名違章工廠業者卻已經在現場，手持標語高呼口號，控訴彰化縣長魏明谷不顧縣民生計，違背自己的承諾。



涂淑媚代表業者，要求趙本弘為了業者們的生計，先打電話給縣府建設處長戴瑞文以及縣長魏明谷，希望能夠緩拆，不過一直連絡不上縣長，由於怪手已在旁等候，加上又有數十名的員警在場維持秩序，涂淑媚只好向抗議的業者說明為了他們的安全，只能請大家先離開，同時揚言大家議會見。



原本預計在下午2時展開的拆除工作，直到下午3時才開始，4輛怪手先針對違章工廠的水泥牆開鑿，工作人員也拉起封鎖線，禁止與施工相關的人員進入工地，以免發生意外，讓工程順利進行。



彰化縣政府發出聲明稿說明，被列為第一波拆除的工廠都違背縣府的五不一絕對原則，持續興建，已經違反五不一絕對的條件，業者違法在先，而業者如果能自行拆除，縣府願意慎重考量，只要願意填寫切結書，在年後自行拆除，縣府可以同意業者到年後才自行拆除。（編輯：李亨山）1070206



