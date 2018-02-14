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北海岸觀海一日遊 賞櫻嚐美食

發稿時間：2018/02/14 09:44

最新更新：2018/02/14 10:12

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近年來，台灣吹起一股賞櫻潮，各地都出現不少賞櫻景點，不過像桃園市復興區這般規模的並不多。桃園市政府邀請民眾利用春節假期，到桃園展開一場櫻花盛宴。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月14日近年來，台灣吹起一股賞櫻潮，各地都出現不少賞櫻景點，不過像桃園市復興區這般規模的並不多。桃園市政府邀請民眾利用春節假期，到桃園展開一場櫻花盛宴。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月14日

（中央社記者林長順新北14日電）春節假期到來，住在雙北大都會的民眾要到哪裡度假呢？北海岸是不錯的選擇。不僅海景優美，還有溫泉、櫻木花道、海產及鄉土美食，是春節旅遊的最佳去處。

北海岸距離位於新北市，離台北都會區不遠，交通便利，民眾可以搭乘公車或自行開車前往。業者有推出捷運、公車一日票，另有搭配野柳，朱銘美術館，金山萬里溫泉的套票，民眾可以依自己的需要選擇使用。

春天是櫻花盛開的季節，除了淡水天元宮，三芝二坪頂青山路一帶，每年1月至3月底櫻花開滿整條山路，有「櫻木花道」的美稱，也是北台灣賞櫻最熱門景點之一。

zoom in 春節假期到來，雙北大都會的民眾可以安排北海岸一日遊，前進萬里，到野柳地質公園走，欣賞包括女王頭、豆腐岩、蕈狀岩等北台灣最豐富的海蝕地質景觀，並可到野柳海洋世界，觀賞精彩的海豚與水族表演。（觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）中央社記者林長順傳真 107年2月14日春節假期到來，雙北大都會的民眾可以安排北海岸一日遊，前進萬里，到野柳地質公園走，欣賞包括女王頭、豆腐岩、蕈狀岩等北台灣最豐富的海蝕地質景觀，並可到野柳海洋世界，觀賞精彩的海豚與水族表演。（觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）中央社記者林長順傳真 107年2月14日

春節到石門一定要到老梅社區看「綠石槽」，位於台2線25公里處，沿著潔白的沙灘望去，排列整齊的灰黑色礁石，是大屯火山噴發後遺留下的火山岩，受到海浪長年侵蝕，逐漸形成圓潤的縱向溝槽，屬於春季限定美景。

沿著台2線前進，位於白沙灣右側的海巡廢棄營舍，經北觀處活化再利用整理改善後稱為「極北藍點」，這個新景點左擁麟山鼻、右抱富貴角，是台灣極北最美的海岸線之一。

接著抵達著名的十八王公廟，遊客可利用春節來此參拜，祈求狗年行大運。另外，金包里老街的慈護宮、以及磺港漁村上方的「承天宮」，也是附近知名的廟宇，民眾也可到此祈求新的一年平安順利。

來到金山，燭台雙嶼、獅頭山等自然景觀當然不能錯過。不僅如此，還有法鼓山、朱銘美術館等宗教、藝術機構，更增添金山的人文風情；而金包里老街則是金山地方文化的起源，漫步其間最能感受金山淡淡古意。

前進萬里，可以到野柳地質公園走，欣賞包括女王頭、豆腐岩、蕈狀岩等北台灣最豐富的海蝕地質景觀，並可到野柳海洋世界，觀賞精彩的海豚與水族表演。（編輯：卞金峰）1070214

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