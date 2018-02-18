斗六檨仔坑湖光山色 居民營造旅遊新亮點

雲林縣斗六湖山里檨仔坑以信仰中心玉當山為軸心，向外延伸出體驗山水之美的遊程，加上居民提供風味餐，並參與導覽，營造溫馨社區，吸引遊客成新亮點。中央社記者葉子綱攝 107年2月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）坐擁山林蒼翠、水庫湖光，斗六湖山里檨仔坑以信仰中心玉當山為軸心，向外延伸出體驗山水之美的遊程，加上居民提供風味餐，並參與導覽，營造溫馨社區，吸引遊客成新亮點。



斗六湖山里因為湖山水庫的興建，成為探訪湖光山色的新亮點，原本僅有雲214縣道路通往社區，現在新增水庫工程聯外道路及梅林溪兩側道路，從斗六、林內或古坑進入，交通便捷，湖光山色之美映照眼前。



湖山水庫人文生態保護協會理事長、湖山里長林志樺說，以當地信仰中心玉當山為軸心，延伸出社區營造點，以協會前理事長蔡明德老家為基地並與周邊連結，打造出時光寶屋、賓哥室、社區廚房及山林遊程，社區居民投入導覽及提供風味餐，整合觀光與產業來行銷。



時光寶屋、賓哥室及社區廚房是檨仔坑居民的驕傲，參加雲林縣政府舉辦的社區PK賽獲得佳績，讓居民更具信心，也吸引青年世代逐漸返鄉參與營造，例如協會總幹事蔡孟言（蔡明德之子）、住在斗六的梅林子弟加入社區廚房行列等。



在時光寶屋內，有草布亭協會教學「葉拓」，林志樺說，檨仔坑是植物寶庫，撿拾垂手可得的葉子，拓出動物圖案八色鳥、蝙蝠等，背袋、水壺袋、衣服、帽子都可以拓上去，成為遊覽之餘的快樂DIY。



賓哥室打造出古色古香的庭院休憩點，遊客用餐時，可以感受到大自然為伴，風味餐飄香之外，還有一股絕無僅有的古屋、山林風味。





斗六湖山里檨仔坑以信仰中心玉當山為軸心延伸出體驗山水之美的遊程，加上居民提供風味餐等當地特色體驗，吸引遊客成新亮點。（湖山水庫人文生態保護協會提供）中央社記者葉子綱傳真 107年2月18日

社區廚房裡由社區媽媽提供風味餐，採取預約，現在都是當地居民，為了社區發展歡喜心參與，但是林志樺說，不能只靠志工熱情，未來規劃成立膳食團，由年長者傳承蔬食烹煮，希望更多年輕子弟投入，並結合觀光與當地特色農產及工藝文創品行銷，促進社區營造經濟效益。



除了社區風味餐之外，檨仔坑的深度旅遊路線，帶引遊覽社區景點，第一條遊程「湖山探秘」從玉當山出發，途經賓哥室、時光寶屋、三公園區、桃花心木步道、松花坡農場，然後回到玉當山，約40分鐘腳程，還可串聯保坑大將軍、堤岸風光等景點。



第二條遊程「悠遊湖山」，也是從玉當山出發，前往湖山水庫管理中心、觀景台、壩頂到三公園區，回到玉當山，腳程大約2小時，盡覽當地僅有的湖光山色。



林志樺說，正在規劃第三條玉當山步道，在玉當山後方，途經已栽種的櫻花區、三公園區、桃花心木步道等，約1小時，第四條寶柚步道，途經植物保存區、生態復育區等，約2小時腳程，還有環境教育館，運用水庫興建砍下的林木，做為環教素材或建館材料，可望成為新焦點。



蔡孟言則道出當地秘境故事，湖山水庫匯流5條野溪被稱五福臨門，有石頭公、土地公、萬善公及帝爺公（玄天上帝）四公鎮守，水庫有主壩、副壩及南壩的三陽開泰，水庫位在斗六湖山里、古坑棋盤村形成雙雙對對，水庫造就1個斗六後花園。



蔡孟言說，這些秘境故事，成為導覽員的「五四三二一」祝賀順口溜，祝福遊客五福臨門、四季平安、三陽開泰賺大錢、雙雙對對萬年富貴、業績第一等、賺錢第一等、生活第一等。（編輯：方沛清）1070218



