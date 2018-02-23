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南投燈會 邀明華園演出乘願再來

發稿時間：2018/02/23 12:35

最新更新：2018/02/23 16:00

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南投燈會系列活動，明華園25日晚間將在南投縣立體育場演出「乘願再來」，演員及工作人員達80人，出動舞台、燈光、音響、布景道具等工程車輛近10輛，陣容龐大。（南投縣文化局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月23日南投燈會系列活動，明華園25日晚間將在南投縣立體育場演出「乘願再來」，演員及工作人員達80人，出動舞台、燈光、音響、布景道具等工程車輛近10輛，陣容龐大。（南投縣文化局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）明華園週日晚間在南投縣立體育場演出「乘願再來」，當家演員孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升等表演及工作人員達80人，工程車輛近10輛，可說將在國家戲劇院表演的規模搬到南投。

南投燈會系列活動，明華園戲劇總團25日晚間7時在南投縣立體育場演出，南投縣政府文化局邀請中部鄉親闔家來看好戲、賞花燈，體育場周邊還有美食及農特產品展售，讓民眾看戲邊吃美食。

文化局長林榮森今天表示，邀請明華園戲劇總團帶來一齣笑中帶淚的悲喜劇「乘願再來」，由知名小生孫翠鳳領銜主演，還有當家丑角陳勝在、花旦鄭雅升及明華園總團家族聯合演出，演員及工作人員達80人，出動舞台、燈光、音響、布景道具等工程車輛近10輛，陣容龐大，可說將在國家戲劇院表演的規模搬到南投。

林榮森表示，「乘願再來」由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國編寫，劇情描述長相極相似兩人，一人是在北方生活無憂的王子，另一人是身在中原，看似威風卻身不由己的鐵面將軍，原本不相干的兩人，卻因權力與野心連結牽引，產生巨大命運轉變。

故事開端，一名將軍奉命帶兵血染邊境小國，只有王子與小公主逃過一劫；王子輾轉來到中原復仇，卻發現仇人已被暗殺身亡，只留下年邁祖父和體弱多病的孫子相依為命，令他猶豫是否該復仇。

林榮森說，編導陳勝國以「乘恨而來，攜愛而歸」，點出人性衝突與矛盾、世間人情義理的抉擇，是一齣以「愛」與「仁慈」為觀點的作品。(編輯:孫承武) 1070223

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