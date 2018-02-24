元宵文化季揭幕 澎湖星光路跑搶頭香

2018奔向世界最美麗海灣「元宵星光路跑」錦標賽24日下午展開，近1000名選手分別依健跑和休閒兩組陸續出發，選手還能沿途欣賞綺麗海灣美景。中央社 107年2月24日

（中央社澎湖縣24日電）2018奔向世界最美麗海灣「元宵星光路跑」錦標賽，近1000名選手今天在舒適清涼的天候下起跑，10公里路跑由陳信良與范芯慈2人，分別以37分05秒與47分03秒成績，在男、女子稱王封后。



另外，馬公烏崁靖海宮元宵文化季慶典活動，也同步展開至3月4日止，除了元宵當晚將表揚澎湖新高麗菜王比賽優勝人員外，現場來福高麗菜浮球龜、擲筊杯、聲光秀、三太子表演與偷挽蔥嫁好尪等系列活動，也都依序展開。



「元宵星光路跑」錦標賽，下午4時由澎湖縣長陳光復、體育會理事長張偉男、澎湖體育運動發展協會理事長蔡良田等人共同鳴槍後，近1000名男女選手依10公里健跑和6公里休閒兩組陸續出發。



由於天氣良好，不少人是全家出動參賽，沿途遶經馬公澎南等南環道路，選手迎著夕陽，還可欣賞綺麗海灣美景。



陳光復除了向參賽選手賀年，也表示，澎湖今年在世界美麗海灣年會中，還有沙灘路跑、國際鐵人三項、遠航馬拉松賽等，歡迎所有參賽選手能參與。



「元宵星光路跑」錦標賽10公里健跑組，男、女子組分別由陳信良與范芯慈，以37分05秒與47分03秒成績奪冠。（編輯：梁君棣）1070224



