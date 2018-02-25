花蓮災後重建 彭百顯：應助觀光趕快恢復

在1999年九二一大地震時擔任南投縣長的彭百顯提供過去地方政府推動災後重建經驗建議，今年2月6日發生花蓮震災，接下來政府必須全力做的是災後重建，其中很重要的包括幫助花蓮觀光產業趕快恢復。中央社記者范正祥攝 107年2月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）在1999年九二一大地震時擔任南投縣長的彭百顯，提供過去推動災後重建經驗建議，花蓮震災後，政府必須全力做的是災後重建，其中很重要的包括幫助花蓮觀光產業趕快恢復。



談及如何幫助花蓮觀光產業在地震災後最短時間重建？彭百顯舉例，很多會議或活動可以選定在花蓮舉行，有計劃性推動，「這樣經過一年多，幫忙會很大。」



今年2月6日深夜，花蓮縣發生芮氏規模6.0地震，統帥飯店等大樓倒塌，造成多人傷亡。彭百顯接受中央社記者訪問時指出，完成救人和做好安置工作的階段之後，接下來政府必須全力做的是災後重建，以花蓮這次地震受災情況來看，很重要的任務包括幫助花蓮觀光產業趕快恢復。



彭百顯認為，花蓮震災發生至今，基本上大致沒有發生很不容易處理的事情，也沒有出現社會對立的紛爭，加上這次地震救災，中央與地方通力合作，民眾也沒有出現對中央或地方不同意見的聲音，這些對於整個救災和災後重建是好現象。



他說，救災善款可以幫助災後該做的基本運作，加上中央政府也已經承諾會幫助花蓮重建，所以總的來講，地方政府和民眾應可以放心，專心推動災後重建。



災後重建應該注意哪些？彭百顯強調，重建最重要的是怎麼讓受災民眾回到他們的家，政府首先要全力做這事。之後，地方也會遇到產業重建的問題，尤其花蓮是以觀光產業為主，如何恢復觀光？地方與中央應提出如何幫助觀光產業重建。



花蓮強震的地表破裂大多位米崙斷層活動斷層地質敏感區的範圍內，彭百顯提到，受影響的包括統帥飯店等，像統帥飯店要怎麼重建？中央要實質評估，統帥飯店是不是在斷層？可不可以在原地重建？評估標準最好能說服產業重建的事主，「趕快有結論」，不要耗時許久還不能決定是否同意原地重建。政府在這方面要注意，不能被質疑行政效率。



彭百顯表示，社區重建涉及很多法令規章，中央也願意幫忙的時候，包括重建所需貸款等，都已鋪陳完畢，只要大家盡忠職守，應該能夠順利解決問題。



對於花蓮強震造成國盛六街兩棟集合式住宅大樓倒塌，彭百顯認為，集合性住宅的問題處理，必須在「大家都同意」的原則下進行，所以災民和社區本身必須建立統合機制，大家要同意解決共同的困擾，地方政府也要配合。



此外，彭百顯提醒，「真正的災民、真正的災區，地方政府最清楚」，在救災和推動災後重建時，最忌被外界非事實的傳言誤導，這會干擾災後重建。(編輯：陳永昌) 1070225