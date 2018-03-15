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由軍轉農 張信固種植小番茄有成

發稿時間：2018/03/15 17:29

最新更新：2018/03/15 17:50

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金門縣15日舉行農民節表彰大會，金沙鎮青嶼農民張信固（左）種植的玉女小番茄，備受消費者歡迎。縣長陳福海（右）到場支持鼓勵。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日金門縣15日舉行農民節表彰大會，金沙鎮青嶼農民張信固（左）種植的玉女小番茄，備受消費者歡迎。縣長陳福海（右）到場支持鼓勵。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣今天慶祝107年農民節，展示農業成果；其中，金沙鎮青嶼農民張信固種植的玉女小番茄，皮薄、汁多、甜度高，備受消費者歡迎，往往尚未採收，大批訂單就湧入。

金門地區慶祝農民節今天在農會穀物乾燥中心舉行表彰大會，表揚模範農業小組長、模範農民、績優農業產銷班和績優安全農業示範農戶。

現場並展示各鄉鎮農民所種植或加工的成果，其中，青嶼46歲農民張信固從民國103年起栽種玉女小番茄，相當受消費者喜愛，常常才剛開始種植，熟客就開始下單；他說，去年12月栽種的小番茄第一批訂單1000盒，前幾天才發貨完畢。

張信固30歲時自軍職退役，之後跟著親戚賣義大利麵，後來自己開了一家餐廳。6年前，他回鄉陪伴父親。他說當時他不知道能做什麼，先後做過閩南式建築修復小工、養蚵，但覺得志趣不合。

101年左右，他申請金門縣農試所溫網室補助，心想要做就做最好的，沒想到溫室越做越大；他笑說，為了爭取15萬元的補助，反而花費了100萬元添購設備。

張信固說，第一年經營很辛苦，靠著朋友支持和口耳相傳，打出了他的小番茄名號，以後每年還沒開始栽種，熟客已開始下單；等到採收後，他把照片PO上臉書，訂單更是蜂湧而至。

不過，張信固並沒有太高興，因為105年的颱風莫蘭蒂重創溫室，他花了30萬、40萬元整修，今年的收入等於是在彌補前一年的損失，他無奈地說：「這就是靠天吃飯的痛處」。

其實，張信固的溫室面積只有半分大而已，但小番茄還有1/3分必須銷售到台灣才能消化；他說，很期待金門和對岸農產品能夠早日交流，讓他的小番茄能夠有更好的出路。

農試所長李廣榮表示，由於金門土壤與台灣不同，加上晝夜溫差大，金門農試所種植的蔬菜，如包心菜、大頭菜和蘿蔔都比台灣甜；而近兩年從台灣引進的薑黃，也因為土壤溫度因素，味道更辛辣、成分更道地，現交由安全示範農戶種植。

金門縣長陳福海今天到會場表揚農民，他告訴農民在與大陸合作下，金門不會再缺水；而塔山電廠增加一組發電機組後，保證10年不缺電，農民可以放心。（編輯：李錫璋）1070315

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