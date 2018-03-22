學生自製LINE動態貼圖 上架受歡迎

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹縣忠信學校5名女學生，以她們各自特質設計出Q版人物，並搭配校園生活中的流行用語，製成多款動態貼圖，成功在LINE貼圖上架，立刻受到同學的喜愛與下載。



忠信學校多廣室科學生馬佳琳、陳虹期、莊千郁、劉昀晴、賴孟慧，花了數個月時間製作繪本，並延伸製作周邊商品，包括貼紙、別針、鋼印、杯墊與背包，另還有時下最受歡迎的LINE動態貼圖，上架不到一個月，已受到許多人喜愛。



賴孟慧受訪表示，忠信學校內有個空間叫做「氣質變化所」，其實就是一般學校的福利社，早期沒有收銀員，是採良心付錢的方式經營，繪本的故事主要敘述一名學生購物沒有付錢的故事，想藉此教導觀賞者要誠實，適合用來教育小朋友。



陳虹期說，故事的場景在校內，角色服裝為校服，其中女生角色就是以5名組員們的特色設計，可讓學校師生、畢業學長姐們有共鳴，為了能更親近小朋友、容易閱讀，選用Q版人物與簡單、鮮豔的繪畫風格呈現。



馬佳琳指出，另外也以繪本中的角色延伸設計，結合時下流行用語、聊天時常用語句，製作出多款LINE動態貼圖，已於今年3月成功上架，受到許多學校同學喜愛、下載，期待能獲更多人支持與使用。



此外，忠信學校多廣室科主任汪智萍受訪表示，「第18屆新一代初級及中等教育教師美術作品聯展暨忠信學校多廣室科畢業展」即日起到3月25日止，在新竹市文化局梅苑畫廊、琉璃畫廊展出。



汪智萍說，此次展出內容包括忠信學校多廣室科2018級60名應屆畢業生的在學三年參展得獎作品，以及數位影音、互動設計、室內空間設計與周邊商品等專題製作作品；另外則是邀請27名教師提供52幅水彩、油畫、版畫等作品，內容精彩，邀民眾前往參觀。（編輯：管中維）1070322