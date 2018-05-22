雲林通過公園管理條例 不聽規勸改善開罰

雲林縣議會22日三讀通過「雲林縣公園管理自治條例」，違反條例規定，經規勸仍不改善，將處新台幣600元以上、6000元以下罰鍰，並按次處罰。圖為斗六環保運動公園。中央社記者葉子綱攝 107年5月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）公園是民眾休閒的公共場所，但有人搬桌椅放置或帶寵物大小便，雲林縣議會今天三讀通過公園管理自治條例，不聽規勸者處新台幣600元以上、6000元以下罰鍰，並按次處罰。



雲林縣議會臨時會通過雲林縣縣政府提案的「雲林縣公園管理自治條例」，將依照行政程序發布施行，以促進民眾有效利用公園、綠地與廣場等，從事健康休閒活動。



依據自治條例，公園內不得有的行為，包括隨地吐痰、便溺、丟棄菸蒂、果皮、紙屑或其他廢棄物；曝曬衣物或其他物品；任意放置桌椅箱櫃或板架等；在水池內游泳、沐浴、洗澡、放生或非經許可捕捉魚類。



還有規範，未經許可駕駛各式機動車輛或違規停放車輛，但行動不便者使用電動代步車不在此限；擅自種植果菜或花木等；故意毀損花卉、草皮、樹木或公園設施、挖掘土石、草皮、傾倒餘土或破壞景觀。



條例並規範，擅自在公園內設施或樹木上刻劃或張貼；不依規定使用遊樂設施足生安全之虞；未經許可販賣物品、出租遊憩器或其他營利行為；擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚帳；縱容寵物或其他牲畜便溺未予以清除；飼放、棄養動物或餵食野生動物；其他經主管機關禁止或限制事項。



雲林縣公園管理自治條例的主管機關是雲林縣政府工務處，處長彭子程指出，違反上述規定，經規勸仍不改善者，處行為人新台幣600元以上、6000元以下罰鍰，並按次處罰。



彭子程表示，違反曝曬衣物或其他物品、任意放置桌椅箱櫃或板架等規定，經勸告仍不改善，除了罰鍰之外，物品以廢棄物處理；呼籲民眾共同維護公園整潔、共享休憩，切勿以身試法。（編輯：李錫璋）1070522