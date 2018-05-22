企業響應台中花博 打造回收紙裝置石虎館

正隆紙廠響應台中花博，將利用回收瓦楞紙，製成2500根回收紙管，在花博后里森林園區打造一座全紙材建築「森隆活虎館」，呼應2018台中世界花博，人、自然及土地永續共生關係。圖為模擬示意圖。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年5月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）正隆紙廠響應台中花博，將在花博后里森林園區打造一座全紙材建築「森隆活虎館」，以石虎外型曲線為設計概念，透過回收瓦楞紙和獨特建造工法，展現坐臥於森林搖曳生姿的石虎。



「森隆活虎館」由全台募集4萬多公斤回收瓦楞紙，製成2500根回收紙管，打造回收紙裝置藝術館，呼應2018台中世界花博，人、自然及土地永續共生關係。



台中市政府今天發布新聞稿表示，為讓遊客感受夜間視覺體驗，將在回收紙管內設置750顆環保LED太陽能燈作為燈光照明，突顯石虎夜間曲面與姿態之美，走進森林石虎夜間生活。



台中市經濟發展局指出，「森隆活虎館」採用太陽能燈，以自給自足提供夜間光源電力，減少展覽能源消耗，讓花博展區成為低碳節能示範場域。



館內以「二次森林的奇幻冒險」為主題，利用紙可回收再利用的特質，創造出綠色永續、生生不息的紙森林，展示精心打造的紙雕花卉、台灣原生動物，突破紙的運用極限，創造更多紙的可能性，再透過影像互動，探討回收與大自然的關係和共生問題的教育意義。



台中市經發局感謝企業響應花博，除展現企業社會責任外，也彰顯台灣企業實力，透過花博舞台行銷企業品牌，也是市府舉辦花博目的，希望藉此帶動產業發展，創造經濟效益。（編輯：張芷瑄）1070522