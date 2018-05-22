阿公店水庫6月起空庫防淤 增防洪排砂效能

為增加阿公店水庫防洪空間及提高水庫排砂效能，水利署南區水資源局計劃6月到9月上旬，放空水庫以較低水位進行空庫防淤操作。（南水局供圖）中央社記者王淑芬傳真 107年5月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）汛期將至，高雄市阿公店水庫又將進入空庫期，南水局計劃自6月至9月10日汛期期間，放空水庫以較低水位進行空庫防淤操作，以增加水庫防洪空間及提高水庫排砂效能。



阿公店水庫過去淤積嚴重，南水局辦理水庫更新改善，水庫放空6年且在農業配合休耕情況下，大規模清淤，清淤量約1160萬立方公尺。



目前水庫除在枯水期間，蓄水以供水源運用外，在每年6月1日至9月10日汛期期間會放空水庫，以增加水庫防洪空間及提高水庫排砂效能。



南水局副局長簡振源今天說，阿公店水庫更新改善前的淤積率71%，經過多年更新改善，目前淤積率約12%，已大大降低淤積量，並替高雄地區增加蓄水容量。



簡振源指出，阿公店水庫的營運模式是全國唯一的空庫防淤方式，除可於汛期增加水庫防洪空間，減少下游洪患外，遇颱風豪雨時可藉由庫底排砂道透過水力方式將淤泥排放。



他說，為進一步提高水庫清淤，南水局利用空庫防淤期間進行淤泥擾動及陸挖作業，減少水庫淤積量；近5年每年平均排砂及清淤量約近7萬立方公尺，每年淤積率由更新改善前約3.7%降到1%。



南水局除採空庫防淤，水庫集水區也推動保育治理，盼水庫泥砂進出平衡，以維持水庫有效庫容為目標。（編輯：管中維）1070522