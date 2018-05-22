/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國巨和沛科技鬼蝠魟翟本喬

川普：相信金正恩認真非核化 但川金會可能延期

>rss

阿公店水庫6月起空庫防淤 增防洪排砂效能

發稿時間：2018/05/22 17:52

最新更新：2018/05/22 19:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
為增加阿公店水庫防洪空間及提高水庫排砂效能，水利署南區水資源局計劃6月到9月上旬，放空水庫以較低水位進行空庫防淤操作。（南水局供圖）中央社記者王淑芬傳真　107年5月22日為增加阿公店水庫防洪空間及提高水庫排砂效能，水利署南區水資源局計劃6月到9月上旬，放空水庫以較低水位進行空庫防淤操作。（南水局供圖）中央社記者王淑芬傳真　107年5月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）汛期將至，高雄市阿公店水庫又將進入空庫期，南水局計劃自6月至9月10日汛期期間，放空水庫以較低水位進行空庫防淤操作，以增加水庫防洪空間及提高水庫排砂效能。

阿公店水庫過去淤積嚴重，南水局辦理水庫更新改善，水庫放空6年且在農業配合休耕情況下，大規模清淤，清淤量約1160萬立方公尺。

目前水庫除在枯水期間，蓄水以供水源運用外，在每年6月1日至9月10日汛期期間會放空水庫，以增加水庫防洪空間及提高水庫排砂效能。

南水局副局長簡振源今天說，阿公店水庫更新改善前的淤積率71%，經過多年更新改善，目前淤積率約12%，已大大降低淤積量，並替高雄地區增加蓄水容量。

簡振源指出，阿公店水庫的營運模式是全國唯一的空庫防淤方式，除可於汛期增加水庫防洪空間，減少下游洪患外，遇颱風豪雨時可藉由庫底排砂道透過水力方式將淤泥排放。

他說，為進一步提高水庫清淤，南水局利用空庫防淤期間進行淤泥擾動及陸挖作業，減少水庫淤積量；近5年每年平均排砂及清淤量約近7萬立方公尺，每年淤積率由更新改善前約3.7%降到1%。

南水局除採空庫防淤，水庫集水區也推動保育治理，盼水庫泥砂進出平衡，以維持水庫有效庫容為目標。（編輯：管中維）1070522

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP